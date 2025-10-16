‘Huele a putrefacción’: Ciudadanos exponen en redes mal olor en Veracruz en plena crisis por lluvias

México
/ 16 octubre 2025
    ‘Huele a putrefacción’: Ciudadanos exponen en redes mal olor en Veracruz en plena crisis por lluvias
    Ciudadanos de Poza Rica, Veracruz, denuncian que ya inicia un olor putrefacto de probables cuerpos en descomposición tras las torrenciales lluvias que se registraron. FOTO: JESSAMYN NAZARIO MENDO | CUARTOSCURO

Ciudadanos de Poza Rica, Veracruz, denuncian olores putrefactos de posibles cuerpos en descomposición, además de presencia de aves de carroña y el inicio de probable infección en la piel por la contaminación

El pasado fin de semana se registraron lluvias torrenciales, catalogadas como extraordinarias que han dejado una crisis en varias zonas de México; los estados más afectados son Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

Hasta este 16 de octubre, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), encabezada por Laura Velázquez, indicó que hay 70 víctimas mortales, 72 personas no localizadas, 111 municipios severamente afectados y 160 localidades permanecen incomunicadas.

CIUDADANOS DE VERACRUZ DENUNCIAN EN REDES OLOR PUTREFACTO

A través de distintas plataformas de redes sociales, ciudadanos de Poza Rica, Veracruz, han compartido fotografías y videos del estado de las calles, las casas y automóviles.

Según se observa, las calles que permanecen inundadas están repletas de lodo y obstaculizadas por muebles y otras pertenencias. Sin embargo, una de las cosas que más aquejan a la población es el olor putrefacto que ya se hace presente.

@theboss_alejandraortiz #pozarica ♬ PANIC AMBULANCE - Alex Ribero

En TikTok, usuarios denuncian el mal ambiente, acusando que se debe a posibles cadáveres humanos y de animales que ya empiezan su descomposición. Así como también se ha registrado la presencia de decenas de presuntas aves carroñeras sobre ríos de la ciudad.

Asimismo, las personas comienzan con picazón en la piel y anticipan una ola epidémica de infecciones por la contaminación: “Ya comienzan las infecciones de la piel, ya comienzan las enfermedades respiratorias”, dijo el ciudadano Román para Radio Fórmula, en Poza Rica.

Ante esto, altamente probable que, debajo de basura y lodo, se encuentren más víctimas mortales.

GEL ANTIBACTERIAL Y CUBREBOCAS: SOLICITAN MAYOR CUIDADO DE HIGIENE EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS

La actual crisis que enfrentan cinco estados de México ha unido al resto del país, quienes han activado centros de acopio para donar principalmente alimentos y ropa, entre otros artículos. Estas recopilaciones son llevadas y distribuidas en los lugares afectados.

Respecto a estas acciones, usuarias en Poza Rica ya difundieron videos solicitando gel antibacterial y cubrebocas para repartir antes de entregar la comida, los cuales también piden que sean repartidos debido al fuerte olor que ya califican de “insoportable”.

Otras personas solicitan que se les entregue comida preparada ante la escasez de gas, estufas, asadores y sartenes: “Nos traen despensas, ¿las ocupamos? No, por que no tenemos en qué guisar”.

Temas


Cuerpo
Enfermedades
CRISIS

Localizaciones


Veracruz

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

