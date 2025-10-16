‘Huele a putrefacción’: Ciudadanos exponen en redes mal olor en Veracruz en plena crisis por lluvias

El pasado fin de semana se registraron lluvias torrenciales, catalogadas como extraordinarias que han dejado una crisis en varias zonas de México; los estados más afectados son Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

Hasta este 16 de octubre, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), encabezada por Laura Velázquez, indicó que hay 70 víctimas mortales, 72 personas no localizadas, 111 municipios severamente afectados y 160 localidades permanecen incomunicadas.

CIUDADANOS DE VERACRUZ DENUNCIAN EN REDES OLOR PUTREFACTO

A través de distintas plataformas de redes sociales, ciudadanos de Poza Rica, Veracruz, han compartido fotografías y videos del estado de las calles, las casas y automóviles.

Según se observa, las calles que permanecen inundadas están repletas de lodo y obstaculizadas por muebles y otras pertenencias. Sin embargo, una de las cosas que más aquejan a la población es el olor putrefacto que ya se hace presente.