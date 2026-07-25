Incautan Semar y Cofepris 15 millones de pesos en fármacos en tres estados

CDMX. -La Secretaría de Marina (Semar) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aseguraron más de 35 mil cajas de ketamina y cientos de fármacos controlados valuados en más de 15 millones de pesos, tras realizar visitas de verificación en establecimientos comerciales. Las inspecciones se ejecutaron de manera simultánea en farmacias localizadas en la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla.

Elementos navales adscritos a la Región Naval Central brindaron apoyo táctico y operativo al personal de la Dirección Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Cofepris durante las diligencias. En el despliegue administrativo y de seguridad se intervino un local en la colonia Parque Industrial, en el municipio de Huejotzingo, Puebla. ASEGURAMIENTO DE KETAMINA Asimismo, las autoridades inspeccionaron un establecimiento en la colonia Tlalnepantla Centro, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. En la capital del país, la revisión se concentró en una farmacia de la colonia Pedregal de San Nicolás, en la alcaldía Tlalpan.

Durante los operativos se lograron asegurar 35 mil 736 cajas de ketamina, sustancia catalogada legalmente como psicotrópico. COFEPRIS RESGUARDA EL ASEGURAMIENTO Además, los inspectores incautaron 422 unidades de diversos medicamentos de uso controlado que presentaban irregularidades para su comercialización. El valor total del cargamento asegurado asciende a 15 millones 348 mil 362 pesos, según estimaciones de las autoridades federales.

Los insumos médicos incautados quedaron bajo resguardo formal de la Cofepris para el deslinde de responsabilidades y el desarrollo de las investigaciones correspondientes.