Hallan ‘huachitúnel’ y arrestan a cinco en Hidalgo

CDMX.- Un túnel de seis metros de profundidad y 50 metros de longitud, acondicionado para la extracción ilícita de hidrocarburo, fue localizado por fuerzas de seguridad en un predio de la colonia El Saucillo, en Mineral de la Reforma, Hidalgo; en el operativo, los agentes capturaron a cinco personas que se encontraban en el sitio. La infraestructura clandestina contaba con equipamiento técnico especializado para conectarse directamente a un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante mangueras de alta presión de uso industrial.

“Un operativo coordinado permitió a la Secretaría de Seguridad Pública asegurar a cinco personas y un túnel presuntamente utilizado para el robo de hidrocarburo. Además, fueron asegurados tres inmuebles, una bodega para el almacenamiento de combustible, 500 metros de manguera de alta presión y diversas dosis de presuntos narcóticos”, explicó la dependencia. CATEAN TRES INMUEBLES El hallazgo de la excavación derivó de la ejecución de tres órdenes de cateo en inmuebles vinculados a la red de ordeña, entre los cuales también se localizó una bodega utilizada como centro de almacenamiento ilícito del combustible. En la misma intervención, las fuerzas de seguridad detuvieron a cinco personas que intentaron darse a la fuga al percatarse de la presencia policial, a quienes les incautaron diversas dosis de narcóticos entre sus pertenencias.

Con este aseguramiento suman 19 estructuras subterráneas desmanteladas en la entidad durante la actual administración en municipios como Cuautepec, Pachuca, Tepeji del Río, Tula y Mineral de la Reforma. HIDALGO LIDERA ESTADÍSTICA NACIONAL POR HUACHICOL Las acciones fueron realizadas de manera conjunta por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, la Policía Municipal, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Tanto los detenidos como los predios, la maquinaria, las sustancias ilícitas y el hidrocarburo incautado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Hidalgo lidera la estadística nacional por huachicol, al acumular mil 815 carpetas de investigación por este delito durante el primer semestre del año.

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