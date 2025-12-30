Incendio en bodegas deja evacuados y un hombre lesionado, en Nuevo León

MONTERREY, NL.- El incendio de dos bodegas en un parque industrial dejó un saldo de un hombre lesionado, así como la evacuación de unas 100 personas de negocios aledaños, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Protección Civil del estado informó que el siniestro fue reportado en el Parque Industrial Cedis, ubicado en avenida Los Ángeles y San Nicolás, en la colonia del Norte, en el referido ayuntamiento.

Una de las bodegas siniestradas se llama “San Nico Plastic”, en donde se almacenan plásticos y también se consumió material diverso de oficina.

En el lugar se registró el colapso parcial del techo del inmueble.

La segunda bodega se llama “Anclo” en donde se almacenan accesorios eléctricos de metal, así como piezas de ferretería. El lugar resultó con afectación en un 80 por ciento y daños en un montacargas de gas LP.

