Incendio en bodegas deja evacuados y un hombre lesionado, en Nuevo León
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El lesionado fue identificado como Adrián ‘N’, de 33 años, quien sufrió de quemaduras de primer y segundo grado
MONTERREY, NL.- El incendio de dos bodegas en un parque industrial dejó un saldo de un hombre lesionado, así como la evacuación de unas 100 personas de negocios aledaños, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
Protección Civil del estado informó que el siniestro fue reportado en el Parque Industrial Cedis, ubicado en avenida Los Ángeles y San Nicolás, en la colonia del Norte, en el referido ayuntamiento.
TE PUEDE INTERESAR: Incendio consume tejabán en predio baldío, en Saltillo
Una de las bodegas siniestradas se llama “San Nico Plastic”, en donde se almacenan plásticos y también se consumió material diverso de oficina.
En el lugar se registró el colapso parcial del techo del inmueble.
La segunda bodega se llama “Anclo” en donde se almacenan accesorios eléctricos de metal, así como piezas de ferretería. El lugar resultó con afectación en un 80 por ciento y daños en un montacargas de gas LP.
TE PUEDE INTERESAR: Mueren aplastados por máquina dos trabajadores de Carrier en Nuevo León
En el lugar, trabajaron de manera coordinada distintas corporaciones que lograron controlar y sofocar el incendio en su totalidad, mientras que Bomberos Nuevo León se encargó de los trabajos de rescoldo.
La persona lesionada fue identificada como Adrián ‘N’, de 33 años, quien sufrió de quemaduras de primer y segundo grado en la extremidad inferior derecha.
De la bodega de plásticos se evacuaron a dos empleados.
TE PUEDE INTERESAR: Cae generador de violencia en posesión de droga, en Guadalupe, Nuevo León
El resto de los evacuados corresponden a lugares aledaños y la maniobra se realizó de forma preventiva.
Al sitio acudieron elementos de PCNL, Protección Civil Monterrey, San Nicolás, Bomberos Nuevo León, Cruz Roja, Fuerza Civil y Guardia Nacional, entre otros.