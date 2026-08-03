La ‘4T’ será juez y parte de regla para medios, asegura Colosio

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    La ‘4T’ será juez y parte de regla para medios, asegura Colosio
    “Se perfila ahora un escenario con “una concentración del poder de juez y de parte dentro de las mismas instancias federales”, advirtió. Cuartoscuro

El exalcalde de Monterrey advirtió que la manera como la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones está conduciendo la ruta

CDMX.- El senador emecista Luis Donaldo Colosio, presidente de la Comisión de Asuntos Digitales, advirtió que el Gobierno de la “4T” será “juez y parte” en la aplicación de los lineamientos para regular los derechos de las audiencias.

En rueda de prensa, el exalcalde de Monterrey advirtió que la manera como la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) está conduciendo la ruta que podría llevar a la aprobación de los lineamientos es peligrosa.

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Colosio aclaró que no veía “con malos ojos” la intención que tiene el Gobierno de reglamentar lo que concierne al derecho de las audiencias, pero hizo notar que se perfila ahora un escenario con “una concentración del poder de juez y de parte dentro de las mismas instancias federales”.

“La forma en que la CRT está manejando o está queriendo manejar esto, quiere manejar incluso el tema de las multas, cómo estamos convirtiendo lineamientos administrativos en facultades que el Congreso jamás votó, es algo muy peligroso”, argumentó.

“La propia Presidenta ya ha dicho que abre las puertas no solamente para la consulta y para el enriquecimiento de esta ley, sino también ahí la eliminación de los articulados preocupantes”.

LE ENTRA AL DEBATE

Colosio dijo que, en todo caso, le tomaba la palabra a la Presidenta para “entrar a discusión y debate eliminando esos artículos”.

“Entremos a partir de ahí a la discusión sana con todos los actores del sector. De lo contrario, pues va a ser como tener la espada de Damocles arriba; una negociación bajo amenaza. Y eso no es negociación, eso es imposición”, expresó.

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El Gobierno federal abrió una consulta para la posible aprobación de lineamientos para los derechos de las audiencias, los cuales, según especialistas, podrían propiciar discrecionalidad en aplicación de sanciones, afectar la libertad de expresión y abrir la puerta al control gubernamental de contenidos en radio y televisión.

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