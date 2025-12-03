POLITICÓN: Así operó Roberto Sandoval el acaparamiento y venta de certificados de agua en Coahuila

I. TRAFIQUE

A propósito del comentario publicado aquí el fin de semana anterior, relativo a la “polémica” en torno a las reformas que impulsa el Gobierno Federal a la Ley de Aguas Nacionales, memoriosos lectores nos recuerdan que un ejemplo relevante –y cercano– de cómo se ha traficado con los certificados de agua en México lo protagonizó el exgobernador nayarita Roberto Sandoval, quien gracias a las cercanías que desarrolló en Coahuila adquirió al sur de Saltillo el rancho conocido como “El Aguatoche”. De acuerdo con los enterados, en el mercado inmobiliario local se ofertó largamente, por un lado, las tierras, y por el otro, los permisos de uso de agua.

II. NEGOCIO REDONDO

Quienes conocieron del caso aseguran que al ofrecer el predio se hacía hincapié en un hecho particular: “el agua se vende aparte”. Y es que Sandoval, se supo después, creó una serie de empresas, una de las cuales, Agromilenorte S.A. de C.V., se ubicaba en Parras y tenía 22 objetos sociales entre los cuales se encontraba “la habilitación y explotación de recursos hidráulicos”. ¿Cuántos más como Sandoval habrán acaparado históricamente certificados de agua con los cuales hoy siguen lucrando?

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Exfiscal de Coahuila entra a la contienda simbólica contra Ernestina Godoy por la FGR

III. HONORES

Continuando con los homenajes a saltillenses distinguidos, hoy tocará el turno al cronista de la Ciudad, Armando Fuentes Aguirre, “Catón”, quien recibirá la Gran Orden de Honor Nacional al Mérito en la Comunicación Social e Historia de México que le ha otorgado la Academia Mexicana de Ciencias Políticas. La sesión solemne en la cual se hará el reconocimiento tendrá lugar en la sala Manuel M. Ponce del emblemático Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México. Periodista, académico, conferenciante, escritor y cronista, Fuentes Aguirre es, a no dudarlo, uno de los saltillenses más conocidos en el país y uno de los articulistas más leídos.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Catón’ recibirá en Bellas Artes la Gran Orden de Honor Nacional al Mérito en Comunicación e Historia

IV. RATING

La lectura del acuerdo, la exposición de motivos que llevó a la Academia a otorgar la distinción, así como la imposición de la insignia que simboliza el reconocimiento otorgado, correrán a cargo del exsecretario de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra. El recinto muy probablemente resulte insuficiente para albergar a todas las personas que, no solamente de Coahuila, querrán compartir el momento con el Cronista de Saltillo.

V. ENFOQUE REGIONAL

La clase política se reunió ayer en la Región Centro con motivo del Primer Informe de Gobierno de Carlos Villarreal, alcalde de Monclova. El evento tuvo un marcado enfoque territorial: alcaldes de la Región Centro-Desierto subieron al escenario para entregar sus propios informes, en señal del trabajo conjunto que se ha promovido desde Monclova. En su mensaje, el alcalde destacó una inversión conjunta con el Gobierno del Estado y anunció la llegada de una empresa que invertirá más de 300 millones de pesos y generará mil 300 empleos. La atracción de proyectos industriales se atribuyó a las condiciones de seguridad y desarrollo generadas en la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Gobernador refrenda apoyo a Monclova y promete más proyectos para la región

VI. CONDICIONES

Durante el evento se reconoció públicamente a las empresas que han decidido invertir en Monclova y se destacó el esfuerzo conjunto entre municipio y estado para generar condiciones favorables. Además, se resaltó la importancia de factores como la seguridad, la infraestructura y la estabilidad institucional para detonar el crecimiento económico. El mensaje fue: Monclova se consolida como un espacio atractivo para invertir.

VII. CIFRAS DE OTRA ÉPOCA

En su comparecencia ante el Congreso del Estado, ayer, el titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ángel Mahatma Sánchez, presentó a Coahuila como “referente nacional”. Sin embargo, quienes conocen los indicadores señalan un detalle relevante: algunos de los logros presumidos por él, no sólo no son nuevos, sino que pertenecen a proyectos ejecutados hace más de veinte años. El dato sobre el menor número de viviendas con piso de tierra, por ejemplo, se logró desde los tiempos del gobernador Enrique Martínez y Martínez. Un discurso optimista el de “El Manhattan”, pero sin novedades reales para presumir.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila ya es referente nacional en ordenamiento territorial: Ángel Mahatma Sánchez

VIII. MI MAMÁ ME CUIDA

El funcionario aseguró que hay “más vivienda, más agua y más certeza”, pero lo cierto es que la dependencia a su cargo no ha desarrollado una sola acción de vivienda durante esta administración. Las escrituras provienen de convenios heredados, las viviendas de programas federales, las obras hidráulicas de otros órdenes de gobierno. Y aunque no hubo confrontación, en los pasillos del Congreso muchos se preguntan si será posible sostener en su cargo a Mahatma Sánchez –pese a sus nulos resultados– sólo por “cumplirle a su mami”.

IX. MALOS MODOS

En los corrillos políticos laguneros el tema de la semana fue una escena ocurrida en los momentos previos al Informe del Gobernador, en el Coliseo de Torreón. Una vez más, nos dicen, Hugo Dávila perdió el control de sus emociones. Esta vez, el blanco fue José Alcalá Narro, colaborador del equipo de Gabriel Elizondo, titular de Mejora. Nos cuentan que con gritos respondió a sus peticiones, aunque testigos también señalan que la imprudencia de Alcalá Narro fue evidente. Aun así, lo que incomodó fue el tono: Dávila se fue directo contra un actor operativo cuando el mensaje o reclamo debió dirigirlo a su jefe. ¿O será que con él sí le tiembla la voz?