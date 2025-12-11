INM aclara que no tiene registro de entrada o salida de María Corina Machado en México

El Instituto Nacional de Migración (INM) aclaró que no se tiene registro de entrada o salida de territorio mexicano de la líder opositora venezolana María Corina Machado, luego que circulara que había utilizado un avión mexicano para viajar a Noruega. Después que apareciera en público por primera vez desde enero de este año en el Grand Hotel, tras su llegada a Oslo, donde su hija recibió el Premio Nobel de la Paz a su nombre el miércoles 10 de diciembre, “El Instituto Nacional de Migración informa que no existe registro de entrada o salida del territorio nacional de la persona María Corina Machado como se ha mencionado en algunos medios de comunicación”, dijo el organismo a cargo de Sergio Salomón Céspedes. TE PUEDE INTERESAR: De Venezuela a Curazao, EU y Noruega, así fue la odisea de María Corina Machado

¿MACHADO UTILIZÓ AVIÓN MEXICANO PARA IR A OSLO? De acuerdo con versiones, la venezolana utilizó una aeronave privada con matrícula mexicana. Se trata de un avión privado Embraer Legacy 650 de la firma Go2Jets con la matrícula XA-FUF. Medios de comunicación como Milenio, citaron a la plataforma FlightRadar24, en el que destacan que la líder opositora tomó un avión privado en Querétaro, para después hacer una escala en Toluca, Estado de México y despegar hacia Miami, Florida, esto el domingo 7 de diciembre. Dos días después, Machado habría viajado a Willemstad, en la isla Curazao, por lo que el miércoles voló hacia Bangor, Irlanda del Norte, para después viajar a Oslo, donde aterrizó el miércoles, tras la entrega del galardón. No obstante, el medio referido señaló que se rentó la aeronave, que opera desde 2007 y tiene capacidad para 13 pasajeros, dos pilotos y una azafata. Mientras tanto, se señaló que la nave tiene como base el Aeropuerto Internacional de Querétaro y la opera la compañía JetVip Business Aviation. Antes del viaje de traslado de Machadom el avión realizó un vuelo de Querétaro a Toluca el 7 de diciembre; sin embargo, no significa que la opositora venezolana entrara a México. El 9 de diciembre, la aeronave salió de Toluca con destino al Aeropuerto Ejecutivo de Miami Opa Locka, en Florida, Estados Unidos. Y su siguiente destino fue el Aeropuerto Internacional Hato de Willemstad, en Curazao, y desde ese punto despegó hacia el Aeropuerto Internacional de Bangor, en Maine, Estados Unidos. Y la última parte del trayecto, un vuelo de 6 horas y 24 minutos, se realizó desde Bangor hasta el Aeropuerto de Oslo Gardermoen. TE PUEDE INTERESAR: Machado agradece apoyo de EU a pide ayuda del mundo contra Nicolás Maduro

¿CÓMO MARÍA CORINA MACHADO LLEGÓ A OSLO? La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz agradeció desde Oslo el apoyo de Estados Unidos tanto en su salida de Venezuela como contra el “régimen” de Nicolás Maduro y pidió ayuda a las “democracias del mundo” para bloquear los ingresos que permiten al mandatario mantener su estructura. En una rueda de prensa, un día después de que el Comité Noruego del Nobel celebrara la gala de entrega del galardón, a la que ella no pudo llegar a tiempo, la opositora se mostró tan combativa contra Maduro como convencida de que conseguirán “liberar” al país. El viaje a Oslo de María Corina Machado fue una odisea que comenzó con la salida de su país por vía marítima hacia Curazao, según hipótesis de analistas, y se completó con un largo viaje en avión de casi nueve mil kilómetros a la capital noruega, con escala en Estados Unidos. Durante las últimas semanas se tejieron distintas hipótesis sobre si Machado llegaría a Oslo para recibir el galardón, pues la líder opositora no aparecía en público desde enero y burlar la vigilancia del Gobierno de Nicolás Maduro no sería fácil. Sin embargo, Machado, de 58 años, llegó el jueves de madrugada a la capital noruega a bordo de un avión privado que, según las páginas de rastreo de vuelos FlightRadar24 y FlightAware, partió el miércoles por la mañana desde Curazao, una de las islas de los Países Bajos en el mar Caribe, situada a solo 65 kilómetros de la costa de Venezuela. TE PUEDE INTERESAR: María Corina Machado reaparece en Oslo, tras recibir Premio Nobel de la Paz

El diario The Wall Street Journal (WSJ) precisó este jueves que su travesía comenzó el lunes acompañada de dos personas. Primero tenía que salir del suburbio en Caracas, en el que estuvo escondida en el último año hasta un pueblo pesquero costero venezolano, donde la estaba esperando una embarcación. El rotativo apuntó que ese primer viaje duró 10 horas, en las que Machado y sus acompañantes evitaron ser retenidos en diez puestos de control militares. La líder opositora llevaba disfraz y peluca. En cuanto llegaron a ese pueblo pesquero, el grupo descansó unas horas antes de embarcarse por el Caribe hasta Curazao, en un trayecto en el que según el WSJ se encontraron fuertes vientos y un mar picado. El diario añadió que antes de partir se pusieron en contacto con el Ejército estadounidense para advertirles de la identidad de los ocupantes de la embarcación y evitar que esta fuera atacada por las fuerzas de Estados Unidos. La ofensiva de Washington contra supuestas narcolanchas ha matado ya a más de 80 personas. TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum se niega a hablar sobre el Nobel de la Paz a María Corina Machado El WSJ precisó que en el mismo momento en que Machado y sus acompañantes iban hacia Curazao, un par de cazas F-18 de Estados Unidos sobrevolaron durante 40 minutos el espacio aéreo venezolano sobre aguas del Golfo de Venezuela, cerca de la ruta que iba a llevar al grupo a esa isla. El relato que el diario hace de ese viaje, preciso, que Machado llegó a Curazao hacia las 15:00 hora local del martes, donde fue recibida por una persona suministrada por la Administración de Trump. El grupo fue a un hotel, pasó allí la noche y emprendió de nuevo el viaje de madrugada. Según el registro de vuelo de FlightRadar24 y FlightAware, el avión que la llevó con destino a Oslo, donde su hija Ana Corina Sosa Machado recibió el Nobel, ya que ella no pudo llegar a tiempo a la ceremonia, es un Legacy 600 del fabricante brasileño Embraer. El aparato, con capacidad para 13 pasajeros, está matriculado en México, tiene como base el Aeropuerto Internacional Santiago de Querétaro y es operado por la compañía JetVip Business Aviation. Para recoger a Machado, la aeronave partió el martes del Aeropuerto Ejecutivo de Miami Opa Locka, en el estado de Florida, EU, con destino al Aeropuerto Internacional Hato de Willemstad, capital de Curazao, adonde llegó esa noche. TE PUEDE INTERESAR: ¡Es falsa!, la imagen de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia saludando desde un balcón en Oslo