Consejeros del INE sin acuerdos respecto a quién sustituirá a Taddei de forma provisional; convocarán al Consejo General

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    Consejeros del INE sin acuerdos respecto a quién sustituirá a Taddei de forma provisional; convocarán al Consejo General
    Piden que el perfil sea el de una persona que genere consensos entre todas las fuerzas políticas. Cuartoscuro

Aseguran que quien quede en la Presidencia debe ser una persona completamente ‘independiente’ y con experiencia

CDMX.- Consejeros advirtieron a la Cámara de Diputados que recuperar la credibilidad del INE depende de elegir a un perfil independiente del Gobierno y de los partidos políticos.

Luego de su reunión, en la que no llegaron a ningún acuerdo sobre quién ocupará, de los 10 consejeros, la Presidencia del INE de manera provisional, Arturo Castillo y Uuc-Kib Espadas reconocieron que el organismo vive su peor crisis, pero confiaron en que saldrán adelante.

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Argumentaron que no lograron acuerdos porque Taddei tardó en presentar su renuncia. No obstante, señalaron que convocarán al Consejo General para formalizar el acuerdo al que lleguen.

“Lograr una decisión unánime sería importante. En una situación en la que perdemos a la Presidenta dentro del proceso electoral, sería bueno que la breve administración inicie con un alto grado de consenso.

VIVE EL INE UNA “GRAVE SITUACIÓN”

“(El INE vive) una situación grave para efectos de la conducción del Instituto, pero sin ninguna manifestación (impacto) en su funcionamiento diario”, añadió.

Por su parte, Castillo también demandó a la Cámara de Diputados que quien ocupe la Presidencia del INE hasta el 2032 deberá ser alguien que incluso esté bien visto por las organizaciones.

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“Quien quede en la nueva Presidencia debe ser una persona con experiencia, completamente independiente y una persona que genere consensos entre todas las fuerzas políticas y también, si se puede, con la sociedad civil.

“Sí hay incomodidad porque estamos frente a una crisis de carácter histórico y de dimensiones gigantescas que se tiene que atender, pero el ánimo que yo estoy viendo en todos mis colegas, es un ánimo de resolver esta cuestión lo antes posible y salir adelante”, apuntó.

FUNCIONARIOS QUE APARECEN EN VIDEOS DEBEN RENUNCIAR

Ante los cuestionamientos, Castillo consideró que quienes aparecen en videos de las fiestas del proveedor José Alfredo Hernández sí deben renunciar.

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“Lo he dicho, en muchas ocasiones: no solo hay que ser honesto, hay que parecer honesto, creo que esa es una consideración que debemos tener los consejeros de cara o de frente a estas personas que están apareciendo en estos videos”, apuntó.

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