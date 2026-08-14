Ya demostramos a Estados Unidos que no hay triangulación con China, asegura Sheinbaum

El jueves, el gobierno estadounidense incluyó a México entre 40 países que, según su reporte, permitirían a exportadores chinos aprovechar diferencias arancelarias para ingresar productos al mercado estadounidense.

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México ha demostrado a Estados Unidos que no utiliza un esquema de triangulación de mercancías chinas para evadir aranceles, como plantea un informe de la Casa Blanca.

“Les hemos demostrado en varias ocasiones que no es así. Hay mercancía que llega, tiene aquí un valor agregado, después se exporta”, aseguró.

“Realmente este esquema de triangulación no es tal como ellos lo están planteando. Estados Unidos ha planteado, por ejemplo, que haya más reglas de origen”.

PRESIDENTA PIDE TIEMPO PARA AJUSTES

Sheinbaum explicó que su Gobierno coincide en que debe elevarse el contenido regional de los productos que se comercian entre México, Estados Unidos y Canadá, aunque pidió tiempo para que la industria realice esos ajustes.

La mandataria recordó que en diciembre del año pasado el Congreso aprobó, a propuesta del Ejecutivo, un incremento arancelario para mercancías procedentes de países con los que México no tiene tratado de libre comercio.