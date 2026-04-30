El narco sembró terror para imponer a Rocha en Sinaloa: diputado Zamora Gastélum

CIUDAD DE MÉXICO.- Mario Zamora Gastélum, diputado federal (PRI) y excandidato a la gubernatura de Sinaloa, aseguró que en 2021 el narco sí impuso a Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa. En entrevista con el diario El Universal, aseguró que lo anterior ocurrió mediante un modus operandi de “terrorismo electoral”, que incluyó secuestros de operadores políticos, amenazas de muerte y la intervención directa de comandos armados.

En el marco de las recientes investigaciones por parte del gobierno de Estados Unidos en contra del mandatario sinaloense, Zamora Gastélum sostuvo que el tiempo le han dado la razón: “La elección de 2021 en Sinaloa no fue un ejercicio democrático, sino un operativo criminal para imponer un gobierno. Nos robaron Sinaloa”. Casi seis años después de las elecciones en las que perdió ante Rocha Moya, el legislador narró el “Domingo Negro” ocurrido aquel 06 de junio. Aunque aclaró que ni él ni su familia sufrieron incidentes directos durante los recorridos de campaña, afirmó que esa jornada electoral quedó marcada por la crudeza del crimen organizado actuando como brazo ejecutor de Morena.”

COMANDOS RECORRÍAN CALLES CON UN MENSAJE CLARO Eran apenas las siete de la mañana cuando me llamó nuestra candidata a la alcaldía de Badiraguato. Estaba desesperada, llorando. Me dijo: ‘Mario, voy a los medios a declinar y a pedir que voten por Morena. Se acaban de llevar a mi hermano. Solo quiero que me lo regresen sano y salvo’”, declaró. Este testimonio se suma a la relatoría entregada ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde se documentó que comandos armados recorrían las calles con un mensaje inequívoco para los funcionarios de casilla y votantes: “Si no gana Rocha Moya, los vamos a matar a todos”. Al ser cuestionado sobre si Morena le “robó” la elección, Zamora sostuvo que los hechos fueron consignados ante instancias internacionales.”

No me gusta ponerme en el papel de víctima, pero ahí están los hechos. Solo lean el documento de 34 páginas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos”, señaló, haciendo referencia a los vínculos que agencias extranjeras han comenzado a revelar sobre la cúpula del poder en Sinaloa. GOBIERNO FEDERAL ACTÚA CON PASIVIDAD Zamora Gastélum advirtió que el Gobierno Federal está actuando con “pasividad” ante los hechos, y recordó que en los últimos años, ellos habían advertido sobre la necesidad de investigar a Rubén Rocha. ”Lo advertimos antes, cuando le quitaron la visa ¿Por qué un gobierno americano le quita la visa a un gobernador o a un alcalde? Eso debería ser razón suficiente para que el Estado mexicano investigue a través de la UIF, la inteligencia militar y las fiscalías”, sentenció. El congresista del PRI se dijo lastimado por la situación actual de Culiacán y el resto del estado. Lamentó que en lugar de hablar de la gastronomía, las playas y la pujanza agrícola de los sinaloenses, el nombre del estado ocupe las portadas por la violencia desmedida. ”Lo digo con la voz completa: si yo fuera gobernador, nada de esto estaría pasando. Sinaloa perdió en 2021 porque no dejaron a la gente votar en paz y libertad. Hubiésemos tenido un gobierno serio, sin vínculos con el crimen”, asegura.

A pesar de la derrota en 2021, Zamora aseguró que no da un paso atrás, y adelantó que mantiene intacta su convicción de dirigir el estado, incluso, confirmó que está trabajando en la construcción de un “frente opositor amplio” para sacar a Morena de la administración estatal en los comicios de 2027.” Quise ser gobernador y lo quiero seguir siendo, no por obsesión, sino por convicción. Los sinaloenses no merecemos lo que estamos viviendo. Nos quisieron robar Sinaloa, pero todavía estamos a tiempo de recuperarlo”, concluyó. ZAMORA RECONOCE A TRUMP POR COMBATIR AL NARCO El diputado federal priista reconoció a la administración del presidente estadounidense Donald Trump por combatir al crimen organizado desde afuera, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara al gobernador de Sinaloa, junto a otras nueve personas de narcotráfico y delitos relacionados con armas. En entrevista con este diario, el excandidato originario de Los Mochis lamentó que “hasta de fuera les están poniendo el ejemplo” al gobierno mexicano sobre el combate al narcotráfico y en temas de seguridad.” Algunos dirán que bueno, otros dirán que malo, será criterio de cada quien que otro país lo esté haciendo. Yo te digo, mis respetos para la administración de Trump y de Marco Rubio y el embajador, están combatiendo un delito que por su origen y por cómo se da el crimen organizado o el narcotráfico, pues es internacional. Para combatirlo no lo puede hacer un solo país nada más”, expresó.

El legislador consideró que el Estado mexicano tiene todas las herramientas para frenar el crimen organizado en el país ya que es su obligación y “los sinaloenses tenemos derecho a conocer la verdad”. ”Debe de empezar a investigar a los nuestros. Y tiene todas las herramientas (...) las instituciones, ahí está la inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ahí están las Fiscalías, ahí está inteligencia militar, incluso”, puntualizó. ES POSIBLE GOBERNAR SINALOA SIN PACTOS CON EL CRIMEN El priista consideró que sí es posible gobernar Sinaloa sin pactos con el crimen y que si él fuera Gobernador de la entidad “nada de esto estaría pasado” y recordó que la entidad vive sumergida en una crisis de inseguridad y violencia. Su postura de gobernar sin ayuda del narco es contraria a la de Rocha Moya, quien en el pasado refirió que había que encontrar una forma de coordinarse con el narco para gobernar la entidad.

A pregunta expresa sobre la proyección que hace si él hubiera sido Gobernador de Sinaloa, el diputado dijo que existirían policías capacitadas, respeto a la ley, cero impunidad y sobre todo, no permitiría que nadie estuviera por encima de la ley, ya que “el fuera de la ley, no puede ser la ley”. Finalmente hizo un llamado a las instituciones de seguridad para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados. ”La ‘narcopolítica’, los ‘narcogobiernos’, el cruzar esas líneas rojas que nunca debieron de cruzarse, hoy están siendo exhibidas. Cerremos filas en favor de México, en no permitir que el ‘narcogobierno’ se quede con México. Ese no es el camino, ese no es el rumbo. No puede ser de esa manera. No lo podemos permitir”, enfatizó.

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