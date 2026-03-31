Las polémicas en Palacio Nacional que han sacudido al Gobierno de México

La actual residencia presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo y que se implementó desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Palacio Nacional, se vio envuelta en una reciente polémica cuando una mujer fue captada tomando el sol en una de las ventanas del recinto. Aunque es utilizado como punto de referencia en protestas y testigo de múltiples manifestaciones, el edificio afincado sobre las ruinas de las Nuevas Casas de Moctezuma Xocoyotzin es la sede del poder y soberanía de México desde el Siglo XVI también ha sido protagonista de múltiples escándalos. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señala que el Palacio Nacional es parte del patrimonio histórico de México, desde donde se toman decisiones de gobierno, fijan posturas y comunican mensajes, además de ser un centro de trabajo para virreyes, emperadores y presidentes, como Agustín de Iturbide, Benito Juárez y Porfirio Díaz. Por lo que su uso incorrecto del recinto, es considerado “inapropiado” y una falta de respeto institucional por su importancia histórica, política y cultural.

ESCÁNDALOS EN EL PALACIO NACIONAL Durante la mañanera del lunes 30 de marzo, Sheinbaum Pardo confirmó que el video de la mujer tomando el sol era real, no un contenido realizado con Inteligencia Artificial (IA) como afirmó Infodemia, la agencia del Gobierno de México encargada de desmentir fake news. Además, informó que la funcionaria -aun sin ser identificada por una fuente oficial- fue sancionada, ni explicar las medidas aplicadas. “Sí ocurrió, después se revisó y se confirmó”, señaló Sheinbaum, al aclarar la confusión inicial. El caso se volvió tendencia debido a lo inusual de la escena en uno de los edificios más emblemáticos del país.

La presidenta explicó que no existe una norma específica que prohíba a una persona asomarse o permanecer en una ventana dentro del recinto. Es decir, desde el punto de vista reglamentario, no hay una restricción directa que impida este tipo de acciones. No obstante, subrayó que debe prevalecer el respeto al patrimonio histórico, dado el valor simbólico y cultural de Palacio Nacional. Este edificio no solo es sede del Poder Ejecutivo, sino también un espacio representativo de la historia de México. “Es importante cuidar estos espacios por lo que representan”, enfatizó, dejando claro que, aunque no haya una falta explícita en términos normativos, sí existe una responsabilidad institucional y ética en su uso. Tras la confirmación de los hechos, se llevó a cabo una revisión interna para esclarecer lo ocurrido. Como resultado, la persona involucrada fue sancionada, aunque no se detallaron públicamente las medidas aplicadas.

#LadyLencería En abril de 2018, previo a la entrada de AMLO al Gobierno Federal, una sesión de fotos captó la atención en redes sociales, hasta fue nombrada como el caso #LadyLencería. La modelo Katya Vega difundió en ese entonces una sesión de fotográfica en la Capilla de la Emperatriz de Palacio Nacional, una fotografía tomo mucha relevancia se le aprecia modelando sobre un piano Baldwin en ropa interior. De acuerdo con el medio de comunicación Reforma, el autor de la fotografía fue identificado como Erick Omar Orozco Rodríguez, fotógrafo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Hacienda despidió al personal que permitió el ingreso al recinto y presentó una denuncia en contra del fotógrafo ante la Fiscalía General de la República por el delito del ejercicio ilícito del servicio público, aunque la FGR decidió no judicializar el caso. SHCP presentó un amparo para reabrir el caso; sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado Penal respaldó el fallo de la FGR bajo el argumento de que dicha sesión fotográfica no dejó un daño patrimonial al Palacio Nacional.

AMLO cambia residencia presidencial En 2019, recién arrancado el sexenio de López Obrador, anuncio la decisión de mudar la residencia presidencial de Los Pinos a Palacio Nacional, donde habitaría junto a su familia. Esta decisión fue para reducir los tiempos de traslados, aunque afirmó que no se restringiría el acceso público al recinto; mientras que reabriría Los Pinos al público, donde tradicionalmente vivían los titulares del Ejecutivo, como un museo. AMLO, Beatriz Gutiérrez Müller y Jesús Ernesto López Gutiérrez, su hijo menor y en ese entonces menor de edad, habitaron el departamento que Felipe Caderón y Enrique Peña Nieto acondicionaron como un espacio de descanso dentro del Palacio Nacional. En febrero de 2022, AMLO ofreció un recorrido del recinto a la prensa y negó que se tratara de un hogar con lujos, señalando que “vivo en un departamento y diría bastante modesto”. Dos años después, cuando López Obrador culminó su mandato, Claudia Sheinbaum decidió mudarse al lugar y vivir ahí mientras ejerce su cargo como Presidenta de México.

Protestas en Palacio Nacional Si bien año con año se repiten las mismas protestas que exigen justicia por casos de desaparecidos y acciones contra la violencia de género, hay capítulos que lograron afectaciones en el recinto histórico. - En 2014, un grupo de manifestantes intentaron incendiar la Puerta Mariana tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; - En 2019, integrantes de organizaciones campesinas realizaron pintas en la puerta principal del Palacio Nacional; - En 2020, colectivas feministas lanzaron pintura e intentaron prender fuego durante protestas del 8M, Día Internacional de la Mujer, por creciente violencia de género hacia mexicanas.

- En marzo de 2024, un grupo de normalistas de Ayotzinapa derribó la puerta número 1 del recinto utilizando un vehículo; mientras se realizaba la conferencia matutina presidencial, lo que generó una fuerte reacción mediática y política. Estos hechos han implicado en procesos de restauración y mantenimiento, además de costos significativos y trabajos especializados.

PROTECCIÓN DE PALACIO NACIONAL Palacio Nacional no sólo es la residencia y oficina de la Presidencia, es un monumento histórico protegido por leyes federales, por lo que su administración, seguridad y conservación está a cargo de varias instituciones del Gobierno federal. El órgano dependiente de la Presidencia de la República, la Conservaduría de Palacio Nacional, es el encargado de la protección, conservación, mantenimiento y control del uso de los espacios del edificio histórico; así como la autorización de eventos, actividades culturales, instalaciones temporales, restauraciones y cualquier modificación. Además, también es cuidado por la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de la Función Pública, la Consejería Jurídica de la Presidencia y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El edificio está protegido por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, por lo que no se pueden realizar modificaciones, obras, instalaciones, eventos o intervenciones sin autorización oficial e incluso, cualquier daño al inmueble, puertas, murales, patios, ventanas o piezas históricas puede ser considerado delito federal.

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