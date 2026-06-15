Llama la CNTE a retomar el diálogo con el Gobierno

CDMX.- Aunque los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguran que el diálogo con el Gabinete federal no está roto, esta mañana hicieron un llamado para retomar las mesas de negociación. Después que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el diálogo en Bucareli se agotó y ahora el Gobierno acudirá a los estados para desarrollar mesas tripartitas, los líderes magisteriales pidieron reanudar la interlocución este mismo lunes.

“Hacemos un exhorto respetuoso para que hoy mismo se reanuden esos canales de comunicación, se restablezcan las mesas de diálogo y si hoy mismo por la tarde la Presidenta nos cita para esa mesa de trabajo que tanto hemos estado solicitando, que tanto hemos exigido en todos estos meses, ahí estaremos”, dijo a la prensa el jefe de la Sección 34, en Zacatecas, Filiberto Frausto Orozco.

CNTE ASEGURA BUSCAR UNA SOLUCIÓN Aseguró que a la Coordinadora le interesa resolver la problemática que por dos años ha arrastrado la administración de Sheinbaum, para volver a las aulas. “A nosotros sí nos interesa que se resuelva esta situación, nos interesa y nos preocupa que se restablezca y se reanuden las clases en los estados donde están suspendidas”, dijo.

Su compañero, Pedro Hernández, líder de la Sección 9 en la Ciudad de México, informó que la Coordinadora ya tienen propuestas que encaucen la negociación.

“Estamos en la capacidad de regresar a la mesa con los planteamientos y poder establecer entonces un marco de negociación que permita a este digno movimiento salir adelante”, afirmó.

QUIEREN REUNIÓN CON CSP Por su parte, Isael González, representante de la Sección 7, en Chiapas, insistió en que la reunión tendrá que ser con la Presidenta, pese a que en tres semanas de movilizaciones la mandataria ha rechazado reunirse con la Coordinadora. “No es lo mismo reunirse con el Gabinete que con la Presidenta, por eso reiteramos que la Presidenta, en lo más pronto posible, pueda llamar a la Comisión Única de Negociación del la CNTE a reunión para que pueda presentarnos una mejor propuesta para resolver las demandas centrales”, sostuvo.

En tanto, pidió al Gobierno formalizar la ruptura del diálogo, para lo que la CNTE escalaría su respuesta. “Si es así, así lo va a tomar el magisterio a nivel nacional y entonces hay un antes y después y por supuesto que la CNTE se va a organizar mucho más y con más coraje”, amagó. La CNTE inició su tercera semana de protestas a nivel nacional aunque admite que el pasado fin de semana el plantón en inmediaciones del Zócalo se redujo “drásticamente”.

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