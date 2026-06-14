Dará CNTE paso libre en casetas de acceso a CDMX

CDMX.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) va por su tercera semana de protestas y para mañana lunes alista la liberación de casetas de acceso a la Ciudad de México. Según la agenda del día de la CNTE, esta acción tendrá réplicas en todos los estados donde se mantienen vigentes las protestas.

“Para el 15 de junio de 2026, en un horario por definir, los contingentes movilizados de la CNTE llevarán a cabo el paso libre en las casetas que dan acceso a la Ciudad de México, con réplicas en todos los Estados donde la CNTE tiene presencia”, indica. SIGUE HUELGA NACIONAL Luego que en la última Asamblea Nacional Representativa (ANR) el magisterio disidente concretó seguir con la huelga nacional, la Coordinadora ha llamado a reforzar el plantón que este fin de semana volvió a menguar por los relevos de fin de semana. El órgano de Gobierno de la Coordinadora también ordenó integrar una comisión de Dirección Política Nacional para reorganizar el plantón y garantizar la seguridad.

Hasta ahora las calles que se han reportado con liberaciones parciales son República de Brasil, Donceles, Tacuba y Francisco I. Madero. MESAS TRIPARTITAS Para el 15 de junio también se espera que los distintos contingentes de la CNTE se posicionen contra el Gobierno federal luego que, de acuerdo con el líder Pedro Hernández, las autoridades educativas incumplieron a su promesa de atender en mesas tripartitas las demandas del grupo. “En contra del Gobierno Federal, que faltó a su palabra de atender a cada uno de los contingentes de la CNTE en mesas tripartitas con carácter resolutivo”, agregan en el acta de la Asamblea.

Asimismo, mañana lunes a las 10:00 horas los secretarios generales de la Coordinadora ofrecerán una conferencia de prensa. MARCHAN EN OAXACA Al cumplirse 20 años del intento de desalojo de la CNTE en calles del Centro Histórico de Oaxaca, el magisterio marchó este domingo para exigir justicia.

De acuerdo con reportes de medios locales, las protestas iniciaron a primera hora de hoy, frente a la sede local del sindicato, con quema de cohetones y siguieron con la caminata que transcurrió sin incidentes. Al finalizar, durante el posicionamiento político, la Sección 22 de la Coordinadora reiteró que las movilizaciones seguirán al no ver satisfechas sus demandas.

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