Caso Chihuahua es un llamado de atención a Estados Unidos, dice Sheinbaum

CDMX .- La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el caso de los agentes de la CIA que participaron en un operativo en Chihuahua sin autorización federal representó un llamado de atención para el gobierno de Estados Unidos sobre la necesidad de respetar las reglas de cooperación en territorio mexicano.

Al referirse al incidente ocurrido tras un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara, la mandataria sostuvo que existe colaboración con agencias estadounidenses, pero bajo mecanismos institucionales y con apego a la soberanía nacional.

“Fue un llamado de atención para que cualquier agencia o cualquier representante de alguna institución de Estados Unidos sepa que hay reglas en México y que esas reglas se tienen que cumplir”, señaló. HUBO RECLAMO HACIA EU La presidenta recordó que el gobierno federal reclamó formalmente la participación de agentes estadounidenses en actividades operativas que no fueron notificadas ni autorizadas por las autoridades federales mexicanas. El caso se hizo público luego de que dos agentes de la CIA murieron en abril pasado tras un accidente ocurrido al término de un operativo contra laboratorios clandestinos en Chihuahua.

Posteriormente, el gobierno mexicano sostuvo que los agentes participaban en acciones operativas junto con autoridades estatales sin contar con los procedimientos de autorización previstos en la Ley de Seguridad Nacional, lo que derivó en una nota diplomática enviada a Washington. Sheinbaum insistió en que la cooperación bilateral en materia de seguridad continuará, pero bajo los principios de coordinación y respeto mutuo. QUEREMOS MÁS OPERATIVOS La mandataria también informó que México ha solicitado al gobierno estadounidense una participación más activa en operativos contra redes criminales que operan en territorio de ese país. Explicó que las autoridades mexicanas han pedido actuar contra grupos dedicados al tráfico de armas, lavado de dinero y distribución de drogas del lado estadounidense de la frontera.

Las declaraciones ocurren luego de que Sara Carter, directora de la Oficina Nacional de Política para el Control de Drogas de la Casa Blanca, sugirió que la cooperación de México responde, en parte, a la presión ejercida por Washington. La funcionaria estadounidense afirmó que el gobierno mexicano sabe que Donald Trump “habla en serio” cuando advierte que actuará contra quienes no cooperen en la lucha contra los cárteles, un mensaje interpretado como una advertencia hacia autoridades de la región. En respuesta, Sheinbaum reiteró que la relación bilateral debe mantenerse bajo el principio de colaboración entre naciones soberanas y sin acciones unilaterales de agencias extranjeras dentro del territorio nacional. NIEGAN PRODUCCIÓN DE FENTANILO Por otro lado, la presidenta Sheinbaum volvió a rechazar que México produzca fentanilo y sostuvo que en el País únicamente se realiza la elaboración de pastillas a partir de precursores químicos importados. Indicó que las investigaciones realizadas por el Gobierno federal no han encontrado instalaciones dedicadas a la síntesis completa de esa droga.

“No hay producción de fentanilo en México, lo que hay es una transformación de precursores químicos para convertirlos en pastillas”, afirmó. La mandataria aseguró que las autoridades mexicanas mantienen operativos permanentes para destruir laboratorios clandestinos y decomisar sustancias utilizadas por organizaciones criminales. Añadió que la estrategia de combate al narcotráfico contempla acciones contra el tráfico de precursores químicos, la producción de drogas sintéticas y las redes financieras vinculadas con los grupos criminales.

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