Demandan transparentar 800 mdp entregados a la CNTE

CDMX .- El director de la organización civil, Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, llamó al Gobierno federal a aclarar el origen y destino de los 800 millones de pesos que en días pasados fueron entregados a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Durante una entrevista en W Radio, Bohórquez cuestionó las condiciones bajo las que el Gobierno federal cedió y pactó la entrega de los recursos en las mesas de negociación con la CNTE.

“Somos contribuyentes los que estamos entregando 800 millones de pesos y por eso es tan importante aclarar el origen y el destino de los recursos. No es dinero del gobierno”, dijo a Gabriela Warkentin. “Cuando ves a cambio de qué se entregó el dinero o se destinan los recursos, no me queda muy claro en qué momento está la calidad de la educación de nuestros hijos. No me queda muy claro a cambio de qué fue y, si lo ves en la prensa, parece que fue a cambio de retirarse del Zócalo y dejar de movilizarse”, agregó.

EN VÍSPERA DEL PRESUPUESTO ANUAL El experto recordó que -año con año- esta aportación ocurre siempre en el marco de la protesta, rumbo al 15 de mayo y en vísperas de la construcción del presupuesto anual inmediato. “Es un problema estructural que se repite año con año. ¿A cambio de qué? A cambio de nada; de que se retiren de una plaza pública, porque ya nos veremos en un año, de cara al Día del Maestro y de cara a la negociación del presupuesto que viene”, agregó.

Aunque aseguró que la inversión de los contribuyentes en el sistema educativo podría aumentar, también cuestionó el objetivo de engrosar la cartera presupuestal, pues -hasta ahora- parece un asunto meramente político. “Es una forma de negociación política y no va al fondo de los problemas que tenemos en el Sistema Educativo(...) podemos invertir más dinero si fuera necesario, ¿pero a cambio de qué? No queda claro”, insistió.

3 MIL MDP EN RECURSOS Bóhorquez estimó que entre los 800 millones de pesos para Oaxaca y las plazas otorgadas a Guerrero y la Ciudad de México, podría ascender a 3 mil millones de pesos, debido a las contrataciones, recontrataciones, recategorizaciones, basificaciones y compactación de horas.

El analista advirtió que la práctica oficial de otorgar el control de plazas -para venta, herencia o regalo- termina por robustecer el músculo de la CNTE y darle más poder de presión en futuras movilizaciones. “Le estás diciendo: ‘ahí te van plazas que tú puedes vender, que tú puedes heredar, que tú puedes regalara a cualquier líder de la Coordinadora o de otro sindicato; te estoy dando una moneda de cambio; te estoy entregando plazas donde a lo mejor no se necesitan, donde vas a poder tener mayor capacidad de movilización política en el futuro”, alertó.

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