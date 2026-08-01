Asesinan a balazos a rapero Soldis C4 en Guadalajara

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    Asesinan a balazos a rapero Soldis C4 en Guadalajara
    Socorristas confirmaron el fallecimiento del hombre, quien presentaba cuatro impactos de bala, dos en la cabeza y dos en la espalda. Cortesía

El crimen se perpetró la tarde de viernes en la Colonia Arboledas del Sur, en Guadalajara

GUADALAJARA, JAL.- El rapero tapatío Soldis C4 fue asesinado a balazos la tarde de ayer en la Colonia Arboledas del Sur, en Guadalajara, confirmaron fuentes de la Fiscalía.

La agresión se registró cerca de las 12:50 horas, en el cruce de las calles Miguel Orozco Camacho y Ahuehuetes, donde vecinos alertaron sobre disparos.

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Elementos de la Policía de Guadalajara acudieron al lugar y encontraron a la víctima inconsciente, tendida sobre la vía pública, por lo que solicitaron el apoyo de los servicios médicos.

Socorristas confirmaron el fallecimiento del hombre, quien presentaba cuatro impactos de bala, dos en la cabeza y dos en la espalda.

SE ENCONTRABA GRABANDO UN VIDEOCLIP

De acuerdo con los acompañantes del rapero, un sujeto se aproximó al grupo y abrió fuego contra él para después escapar. En la escena del crimen quedaron al menos 11 casquillos de calibre 9 milímetros.

Trascendió que Soldis C4 se encontraba grabando un videoclip cuando fue baleado.

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Los oficiales acordonaron el sitio, mientras agentes investigadores y peritos buscaron indicios. Amigos de la víctima y vecinos fueron entrevistados para recabar información sobre el agresor. El cuerpo fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Tras darse a conocer su muerte, las redes sociales del rapero se llenaron de mensajes que lamentaban el homicidio.

”Hoy nos toca despedir a una voz real del barrio. Gracias por tu música, por tu historia y por representar la vida de barrio a través de las rimas”, escribió un usuario de Facebook.

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Otros seguidores expresaron su sorpresa y enviaron condolencias a sus familiares. Soldis C4 contaba con más de 3 mil 200 oyentes mensuales en la plataforma Spotify y alrededor de 13 mil seguidores en Facebook.

NO HAY DETENIDOS POR EL CRIMEN

Hasta este momento, no se habían reportado personas detenidas por el crimen. Otros exponentes del rap en la Ciudad han sido víctimas de agresiones.

El 2 de septiembre de 2023, el rapero Juan Carlos Sauceda Vázquez, conocido como Lefty SM, fue agredido a balazos en su casa, en un coto privado del Fraccionamiento La Cima, en Zapopan.

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Aunque fue llevado a un hospital, falleció poco después. Por este caso, la Fiscalía reportó la captura de un presunto implicado.

También Yosie Locote, cuyo nombre real era Ramón Conchas, fue asesinado. Su cuerpo envuelto en cobijas fue localizado el 19 de abril de 2018, en la Colonia Tetlán Río Verde, en Guadalajara.

Según registros periodísticos, el rapero pertenecía a la pandilla “Florencia 13”, establecida en Santa Cecilia, una de las más conflictivas a finales de los 90.

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