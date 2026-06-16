Se arman ejidatarios contra el crimen en Guerrero

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    Se arman ejidatarios contra el crimen en Guerrero
    Hombres armados del grupo criminal utilizaron maquinaria para cortar el camino hacia la comunidad de El Coyul y otros poblados. Cuartoscuro

Habitantes se han armado para enfrentar a integrantes de una célula de la Nueva Familia Michoacana

CHILPANCINGO, GRO.- Pobladores del Ejido Guajes de Ayala, del municipio de Coyuca de Catalán, se armaron para enfrentar a los integrantes de una célula de la Nueva Familia Michoacana que desde este lunes los empezó a atacar con drones explosivos.

En un video que subió a redes el secretario agrario de esa comunidad, Javier Hernández Peñaloza, se ve una humareda en un cerro y se escuchan detonaciones de arma de fuego.

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En el mismo video se observa el cañón de un arma larga que porta un hombre que realiza un recorrido por la vereda de un monte.

En entrevista telefónica, el dirigente de los ejidatarios señaló que ante la falta de apoyo del gobierno, los pobladores tendrán que defenderse.

BLOQUEAN CARRETERAS Y CAMINOS RURALES

Contó que este lunes, los hombres armados del grupo criminal utilizaron una maquinaria para cortar el camino hacia la comunidad de El Coyul y otros poblados.

“Estas pruebas yo las mandé a un teléfono celular a un Coronel del 34 Batallón de Infantería con sede en Ciudad Altamirano, pero no hemos recibido ayuda hasta este momento”, dijo Hernández Peñaloza.

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Los habitantes temen que los integrantes de la organización criminal reanuden los ataques con más fuerza a las comunidades.

Según el líder del Ejido Guajes de Ayala, los miembros de la Nueva Familia Michoacana cuentan con drones con explosivos para atacarlos por aire.

“Nosotros como adultos no tenemos mucho problema porque nosotros podemos escondernos, pero la petición es para las familias que no pueden moverse porque hay ancianos, mujeres y niños que no podrán ponerse a salvo de estos ataques con bombas”, manifestó.

DENUNCIAN NULO APOYO DEL GOBIERNO

Señaló que este lunes, los pobladores tuvieron un enfrentamiento con ese grupo de delincuentes, pero que “no fue muy fuerte”.

Hernández Peñaloza advirtió que si algo les pasa a las familias de los pueblos de la Sierra responsabilizarán al gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda debido a que, pese a los llamados de auxilio, no acuden para apoyarlos.

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Acusó al Subsecretario de Desarrollo Social de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, de que siempre “minimiza” los problemas.

“Cuando ocurren pérdida de vidas humanas es cuando viene este señor (Francisco) Rodríguez, pero la verdad hasta me dan ganas de chingarme con él porque siempre viene a minimizar las cosas”, expresó el dirigente de los ejidatarios.

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