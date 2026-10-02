CNDH niega que convenio firmado con el SAT le dé acceso a quejas e información de las personas usuarias

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México
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    CNDH niega que convenio firmado con el SAT le dé acceso a quejas e información de las personas usuarias
    El organismo aseguró que el convenio no implica cesión de facultades, subordinación institucional ni intervención del SAT en la investigación de quejas. Cuartoscuro

La Comisión sostuvo en un comunicado que el acuerdo tiene un propósito exclusivamente tecnológico y administrativo

CDMX.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó que el convenio de colaboración firmado con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para implementar la firma electrónica avanzada permita a ese organismo acceder a expedientes, investigaciones, bases de datos o información de las personas usuarias.

La CNDH sostuvo en un comunicado que el acuerdo tiene un propósito exclusivamente tecnológico y administrativo y busca fortalecer la autenticidad, integridad, validez jurídica y seguridad de los documentos electrónicos generados por la institución.

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Aseguró que el convenio no implica cesión de facultades, subordinación institucional ni intervención del SAT en la investigación de quejas, emisión de recomendaciones, atención a víctimas o sustanciación de expedientes.

E.FIRMA NO SERÁ REQUISITO PARA PRESENTAR QUEJAS

También precisó que la e.firma no será un requisito para presentar quejas ni para acceder a los servicios de la Comisión.

Las personas, señaló, podrán continuar utilizando los mecanismos de atención disponibles sin contar con firma electrónica, Registro Federal de Contribuyentes u otro requisito derivado del convenio.

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Indicó que el Sistema Integral de Quejas continuará operando sin exigir e.firma y negó que la digitalización de sus procesos genere barreras para acceder a la defensa de los derechos humanos.

CNDH DEFIENDE SEGURIDAD DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Explicó que la incorporación de esta herramienta busca agilizar procedimientos, reforzar la seguridad documental y dar certeza jurídica a los actos administrativos.

La Comisión subrayó que la información bajo su resguardo seguirá siendo administrada exclusivamente por el organismo y protegida conforme a la legislación en materia de datos personales y seguridad de la información.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ernesto-ruffo-cuestiona-prision-preventiva-y-asegura-forzaron-la-acusacion-en-su-contra-GO23875289

Añadió que, por ahora, la implementación de la firma electrónica se limita a procesos administrativos e institucionales y no modifica los mecanismos para presentar quejas ni acceder a sus servicios.

Aseguró que el convenio no afecta su autonomía constitucional ni otorga al SAT facultades de supervisión, decisión o intervención en sus funciones sustantivas.

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