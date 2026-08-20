Gobierno aún no ha recibido respuesta de Estados Unidos a la carta de ‘Andy’: Sheinbaum

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    Gobierno aún no ha recibido respuesta de Estados Unidos a la carta de ‘Andy’: Sheinbaum
    “No, ya no voy a hablar de eso, ya. Ya di mi opinión sobre el tema, ya lo conocen,” declaró la mandataria. Cuartoscuro

La presidenta dijo que no ha habido reacción a la misiva que el hijo del expresidente difundió el 13 de agosto

CDMX.- El Gobierno mexicano no ha recibido respuesta de Estados Unidos a la carta que Andrés Manuel López Beltrán envió al Presidente Donald Trump por la revocación de su visa, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien por segundo día consecutivo se negó a profundizar en el caso.

La mandataria fue cuestionada sobre si el Embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, la Secretaría de Relaciones Exteriores o alguna otra instancia le reportó una reacción a la misiva que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador difundió el 13 de agosto.

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“No”, respondió.

“No, ya no voy a hablar de eso, ya. Ya di mi opinión sobre el tema, ya lo conocen, ya pasamos a lo que sigue”, añadió.

López Beltrán publicó la carta en su cuenta de Instagram, después de informar que Estados Unidos le había revocado su permiso para ingresar a ese País. El escrito fue dirigido directamente a Trump, no al Departamento de Estado ni a la Embajada estadounidense.

LÓPEZ BELTRÁN CONSIDERÓ LA CANCELACIÓN COMO UNA “ACCIÓN POLÍTICA”

En el texto, López Beltrán atribuyó la decisión al Secretario de Estado, Marco Rubio, y al Subsecretario de Estado, Christopher Landau, a quienes acusó de actuar sin pruebas de que hubiera incurrido en una conducta inmoral o delictiva.

El exsecretario de Organización de Morena calificó la cancelación como una acción “política”, “politiquera” y “propagandística”, y acusó a funcionarios estadounidenses de intervenir y agraviar a gobiernos y políticos de otros países.

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López Beltrán cuestionó si Trump estaba enterado de la medida y planteó que, en caso de que no lo estuviera, debería remover a Rubio y Landau.

EU NO HA DADO A CONOCER LOS MOTIVOS DE LA REVOCACIÓN DE VISA

Hasta ahora, el Gobierno estadounidense no ha dado a conocer los motivos de la revocación ni ha comentado públicamente sobre el caso.

Sheinbaum afirmó el viernes pasado que la decisión de Washington tenía un sentido político e injerencista y exigió que, si existen señalamientos contra López Beltrán, se presenten pruebas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/samuel-garcia-alista-nueva-gira-por-austin-y-san-antonio-defiende-sus-27-viajes-internacionales-a-la-fecha-DP22963011

La presidenta también descartó que su Gobierno iniciara una investigación contra el dirigente de Morena sólo por el retiro de la visa. Desde ayer (miércoles), la mandataria advirtió que no volvería a responder preguntas sobre el caso.

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