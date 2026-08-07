Marina asegura 1.1 toneladas de cocaína en al sur de Acapulco; detienen a seis personas

CDMX.- Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron aproximadamente 1.17 toneladas de presunta cocaína y detuvieron a seis personas durante una operación realizada en aguas del Océano Pacífico, a unos 851 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero. La dependencia informó que personal de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, detectó durante recorridos de vigilancia una embarcación menor equipada con tres motores fuera de borda.

A bordo viajaban seis tripulantes, tres de nacionalidad mexicana y tres ecuatorianos. Durante la inspección, los marinos localizaron 39 bultos con paquetes que contenían aproximadamente mil 170 kilogramos de cocaína.

OPERATIVO CONJUNTO Además de la droga, fueron asegurados la embarcación, 49 bidones con alrededor de 2 mil 450 litros de combustible, tres equipos de comunicación satelital y dos radiobalizas. La operación se realizó aproximadamente a 460 millas náuticas al sur de Acapulco, una zona utilizada recurrentemente para el traslado marítimo de cargamentos de droga procedentes de Sudamérica hacia costas mexicanas.

Los seis detenidos fueron informados de sus derechos y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público Federal junto con la droga, el combustible, los equipos de comunicación y la embarcación. La Fiscalía General de la República (FGR) integrará la carpeta de investigación y determinará la situación jurídica de los tripulantes, se indicó. La Marina señaló que el operativo forma parte de las acciones coordinadas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la FGR para combatir el tráfico marítimo de drogas en el Pacífico.