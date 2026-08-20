Marina se deslinda de Fernando ‘N’ y su hermano Roberto: ‘No representan a la institución’

CDMX.- La Secretaría de Marina (Semar) aseguró que el comportamiento de los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna no representa a la institución. En un mensaje difundido en sus redes sociales, a propósito del traslado de Fernando desde Buenos Aires, Argentina, la dependencia se refirió al caso sin mencionar por nombre al contralmirante y al vicealmirante.

“La actuación de personas sujetas a investigación no representa a las mujeres y hombres que integran la Marina, quienes se conducen con Honor, Deber, Patriotismo y, sobre todo, Lealtad al pueblo de México”, indicó.

HERMANOS ESTÁN ACUSADOS POR LA FGR Los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, están acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de encabezar una red de contrabando de combustible que introdujo millones de litros de hidrocarburos a través de las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas, así como la de Guaymas, Sonora. Manuel Roberto se encuentra preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, mientras que Fernando estaba sujeto a un proceso de extradición en Argentina, adonde había huido con un pasaporte falso.

La Marina afirmó que el traslado de Fernando a México forma parte de los esfuerzos llevados a cabo por la institución para combatir la corrupción.

“Esta acción da continuidad a nuestro compromiso expresado desde septiembre de 2025 con la legalidad, la transparencia, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos, así como con el combate a la corrupción y la impunidad”, aseguró.