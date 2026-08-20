Caso Paco Stanley: testigo de la DEA revela quién lo habría asesinado

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    Caso Paco Stanley: testigo de la DEA revela quién lo habría asesinado
    La versión presentada en el documental señala a “El Pato” como presunto ejecutor, aunque no representan una conclusión oficial de las autoridades. Cortesía

De acuerdo con el testimonio de Jorge Godoy López, fue Carlos Acevedo, alias “El Pato”, el responsable de ejecutar el crimen

CDMX.- A 27 años del asesinato de Paco Stanley, el caso vuelve a generar interrogantes con los testimonios presentados en el documental “Testigos: la verdad tiene voz. Caso Paco Stanley”. Jorge Godoy López, identificado como testigo protegido de la DEA y exagente judicial, se presentó en la Ciudad de México para hablar sobre lo que asegura conocer de uno de los crímenes más mediáticos de México.

De acuerdo con su testimonio, Carlos Acevedo, alias “El Pato”, habría sido el responsable de ejecutar el asesinato. Godoy aseguró que el presunto móvil estaría relacionado con una operación de dinero que no habría concluido como se esperaba.

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“Se le dio la orden a Carlos Acevedo porque se le había prestado un dinero para que lo lavara. Era una cantidad de 4 millones de dólares para que se los lavaran y se los entregaran”, afirmó.

Esta versión forma parte de los nuevos testimonios reunidos en “Testigos: la verdad tiene voz”, producción de Juan Carlos Uribe que busca presentar una explicación distinta sobre lo ocurrido el 7 de junio de 1999, cuando Stanley fue asesinado afuera del restaurante El Charco de las Ranas.

AFIRMACIONES NO SON UNA CONCLUSIÓN OFICIAL DE LAS AUTORIDADES

La versión presentada en el documental señala a “El Pato” como presunto ejecutor, aunque estas afirmaciones no representan una conclusión oficial de las autoridades.

Godoy relató que tuvo conocimiento del asesinato mientras colaboraba con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Administración de Control de Drogas (DEA). Según explicó, después de enterarse de la muerte de Stanley informó a sus superiores, aunque asegura que en ese momento no recibió interés para profundizar en el caso.

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“Cuando lo ejecutaron, yo estaba trabajando para el Departamento de Justicia de Estados Unidos para la DEA, en el cual yo me di cuenta de que lo habían asesinado al señor Stanley y lo reporté a mi jefe del DEA, al señor Héctor Berreyes, de la Operación Leyenda y me dijeron que no les interesaba”, relató.

EXAGENTE ESTABA BAJO AMENAZAS

El exagente también aseguró que durante aquellos años se encontraba bajo amenazas tanto de autoridades mexicanas como de integrantes del crimen organizado, situación que, según su versión, le impidió hablar públicamente sobre lo que sabía.

“Yo no podía porque en ese tiempo yo estaba amenazado de muerte tanto por el gobierno de aquel entonces como de los narcotraficantes”, comentó Godoy.

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Juan Carlos Uribe, productor de “Testigos: la verdad tiene voz”, explicó que uno de los principales objetivos del documental es aportar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido y, especialmente, buscar que la familia de Paco Stanley tenga respuestas.

“Queremos darle claridad y paz a la familia Stanley, que fueron los principales afectados, y al pueblo de México de perder un conductor como el señor Paco Stanley”, dijo.

BEZARES Y DURANTE, SEÑALADOS EN LA INVESTIGACIÓN ORIGINAL

La producción también presenta testimonios que buscan exonerar a Mario Bezares y Paola Durante de cualquier participación en el asesinato. Ambos fueron señalados durante la investigación original, aunque posteriormente quedaron en libertad y Durante fue absuelta.

La abogada penalista Estefanía Ávila señaló que el contexto actual permitió que Godoy pudiera hablar públicamente después de años de permanecer bajo protección estadounidense.

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“Actualmente, el gobierno es otro. Sabemos perfectamente que para que un caso lleve 27 años sin ser resuelto es porque no existieron los medios probatorios o no existió la información adecuada para poder llegar a la resolución del mismo. Es momento en el que el señor Godoy pudo venir, presentarse, dar la cara, hablar, porque era testigo protegido en el caso de Kiki Camarena”, declaró.

Al terminar la rueda de prensa Jorge Godoy acudirá a la Fiscalía para esclarecer el homicidio de Paco Stanley, para aclarar la verdad del caso que lleva 27 años generando conversación entre los fans de la televisión y los mexicanos. El documental “Testigos, La Verdad Tiene Voz ‘Paco Stanley’”, ya se encuentra disponible a través de la plataforma de Rellee TV.

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