México cae en ‘trampa’ del estancamiento

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 15 febrero 2026
    México cae en ‘trampa’ del estancamiento
    Todd Martínez, director senior de Fitch Ratings, resaltó que el País viene de varios años de crecimiento “mediocre” y el resultado de 2025 refleja incertidumbre por reformas como la del Poder Judicial. REFORMA

El crecimiento económico el año pasado fue la menor tasa desde 2020, el año de la pandemia de COVID-19

México se salvó de una recesión en 2025, pero cayó en la “trampa” del estancamiento económico, un círculo vicioso en el que también se presenta un desplome de la productividad, una caída histórica en la inversión fija bruta y deterioro institucional, señalaron analistas.

El crecimiento económico el año pasado fue de 0.5 por ciento con datos originales y 0.7 por ciento con cifras desestacionalizadas, la menor tasa desde 2020, el año de la pandemia de COVID-19.

TE PUEDE INTERESAR: Resiente industria automotriz golpe por aranceles de Trump

“México da señales de haber caído en la trampa del estancamiento, con una estimación de incremento de 0.9 por ciento en el PIB de 2026 en el escenario básico y de 1.4 por ciento en el escenario máximo positivo, aún estimando un impulso de 0.15 por ciento del PIB por el Mundial de Futbol”, indicó la directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, Gabriela Siller.

“De cara a 2026, México seguirá atrapado en un ciclo de baja eficiencia”, agregó la especialista.

TE PUEDE INTERESAR: Urge la inversión para alcanzar las metas de crecimiento: Banco de México

Todd Martínez, director senior de Fitch Ratings, resaltó que el País viene de varios años de crecimiento “mediocre” y el resultado de 2025 refleja incertidumbre por reformas como la del Poder Judicial.

“Lo positivo (del 0.7 por ciento de crecimiento) es que es bastante mejor que la recesión que habíamos proyectado. México evitó una recesión técnica. El lado negativo de ese crecimiento es el hecho de que es un número muy bajo y además de eso viene después de varios años de crecimiento bastante mediocre”, destacó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crecimiento
Recesión
Economía

Localizaciones


México

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Tras el derrocamiento de Maduro a manos de Washington a principios de enero, el Gobierno Trump ha entregado el mando de la transición en Venezuela a la ex vicepresidenta chavista. FOTO:

EU suaviza más las restricciones para petroleras en Venezuela
Mario Delgado planteó que el país requiere formación de vanguardia y con alcance social, con respaldo institucional a estudiantes.

Mario Delgado destaca logros de estudiantes en robótica durante Encuentro Nacional del TecNM

La SSC detuvo a seis personas y turnó el caso al Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Rescatan a joven secuestrado en Xochimilco; SSC detiene a seis personas tras operativo simultáneo
Denuncia colectivo presunto fraude inmobiliario en Nuevo León; señalan a notarías del área metropolitana

Denuncia colectivo presunto fraude inmobiliario en Nuevo León; señalan a notarías del área metropolitana
El cateo forma parte de acciones coordinadas de seguridad en Michoacán, donde indicios quedaron bajo resguardo del Ministerio Público para análisis pericial.

Localizan estructuras de drones y municiones tras operativo en Uruapan, Michoacán
Sostienen que resulta “ética y administrativamente indefendible” que se canalicen recursos públicos para sufragar gastos médicos privados.

Indignación por fondos de víctimas: acusan que pagaron hospital privado a político tras atentado a balazos
Doblete

Doblete
true

Reformas laborales: el legado de la 4T