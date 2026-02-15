México cae en ‘trampa’ del estancamiento

México se salvó de una recesión en 2025, pero cayó en la “trampa” del estancamiento económico, un círculo vicioso en el que también se presenta un desplome de la productividad, una caída histórica en la inversión fija bruta y deterioro institucional, señalaron analistas.

El crecimiento económico el año pasado fue de 0.5 por ciento con datos originales y 0.7 por ciento con cifras desestacionalizadas, la menor tasa desde 2020, el año de la pandemia de COVID-19.

“México da señales de haber caído en la trampa del estancamiento, con una estimación de incremento de 0.9 por ciento en el PIB de 2026 en el escenario básico y de 1.4 por ciento en el escenario máximo positivo, aún estimando un impulso de 0.15 por ciento del PIB por el Mundial de Futbol”, indicó la directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, Gabriela Siller.

“De cara a 2026, México seguirá atrapado en un ciclo de baja eficiencia”, agregó la especialista.

Todd Martínez, director senior de Fitch Ratings, resaltó que el País viene de varios años de crecimiento “mediocre” y el resultado de 2025 refleja incertidumbre por reformas como la del Poder Judicial.

“Lo positivo (del 0.7 por ciento de crecimiento) es que es bastante mejor que la recesión que habíamos proyectado. México evitó una recesión técnica. El lado negativo de ese crecimiento es el hecho de que es un número muy bajo y además de eso viene después de varios años de crecimiento bastante mediocre”, destacó.