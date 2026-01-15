Mientras la venta de autos eléctricos en México aumenta, la de EU cae un 2%

México
/ 15 enero 2026
    Mientras la venta de autos eléctricos en México aumenta, la de EU cae un 2%
    La comercialización de estas unidades representó un crecimiento anual de 38.5 mil respecto a 2024. REFORMA

La tasa de crecimiento por estos autos ha ido acelerando: de 37 mil 920 unidades en 2023 a 69 mil 713 en 2024, y cerca de 100 mil en 2025.

En 2025, las ventas de vehículos eléctricos, híbridos y de autonomía extendida alcanzaron las 100 mil unidades a nivel nacional.

De acuerdo con datos de la Electro Movilidad Asociación (EMA), alrededor de 96 mil 636 unidades correspondieron a autos 100 por ciento eléctricos, con lo que el parque vehicular total llegó a 204 mil 269 unidades.

La comercialización de estas unidades representó un crecimiento anual de 38.5 mil respecto a 2024.

En detalle, los vehículos totalmente eléctricos (VE) sumaron 43 mil 358 unidades; los híbridos enchufables (PHEV), 52 mil 851; y los de autonomía extendida, 427 unidades.

En comparación con 2024, los VE crecieron 38.55 por ciento, mientras que los PHEV aumentaron 37.56 por ciento.

Asimismo, la red de carga alcanzó 56 mil 726 puntos, lo que representa un incremento de 26 por ciento.

“La tasa de crecimiento en la preferencia por estos autos ha ido acelerando: de 37 mil 920 unidades en 2023 a 69 mil 713 en 2024, y cerca de 100 mil en 2025. Esta tendencia muestra un ascenso constante; la cuota de mercado en México de los autos VE, PHEV y REEV vendidos por los miembros de EMA supera ya el 6 por ciento”, destacó la asociación.

Explicó que la adopción de estos vehículos aún está por debajo de países en desarrollo como Brasil, India, Tailandia y Costa Rica.

“Existen casos de adopción prácticamente total, como Noruega, donde en 2025 más de 95 por ciento de los autos nuevos vendidos fueron 100 por ciento eléctricos”, detalló la EMA.

En China, el mercado automotriz más grande del mundo, los vehículos eléctricos e híbridos conectables superan ya el 50 por ciento de las ventas.

“Por otro lado, Estados Unidos muestra señales de desaceleración, con datos preliminares que apuntan a una reducción cercana al 2 por ciento en el volumen de ventas de estas tecnologías, tras la pérdida de incentivos y ajustes regulatorios”, detalló la EMA.

Eugenio Grandio, presidente de EMA, destacó que el sector ha mostrado un crecimiento positivo pese a los mitos sobre la disponibilidad de carga pública, y señaló que uno de los beneficios de estos vehículos es un ahorro de hasta 70 por ciento en comparación con la gasolina.

