Monreal alerta de una ‘guerra intestina’ en Morena que puede derivar en rupturas rumbo a 2027

CDMX.- Ricardo Monreal urgió a que la dirigencia nacional de Morena designe a todos los llamados “coordinadores” estatales del partido, que serán candidatos a las gubernaturas a disputarse el próximo año, porque hay una “guerra intestina” que puede derivar en rupturas. En su mensaje, el coordinador de los diputados de Morena reconoció que los partidos políticos han comenzado sus procesos internos para elegir candidatos, aprovechando la laguna que existe en la legislación.

Por ello, dijo, han comenzado a nombrar coordinadores, enlaces, representantes de los propios partidos, pero todo tendiente a la selección de candidatos del 2027.

“NADIE PUEDE ESTAR POR ENCIMA DEL MOVIMIENTO”, ASEGURA MONREAL Si bien en cinco entidades ya se hicieron los nombramientos de coordinadores de Morena, Monreal destacó que en otras 12 entidades están presentándose descalificaciones, acusaciones e incluso guerra con noticias falsas, que van en detrimento del partido y de los aspirantes. “Es el momento de poner al servicio de nuestro movimiento nuestra aspiración personal y nuestra posición política. Nadie puede estar por encima del movimiento y no puedes acudir a ambiciones vulgares que fueron las que combatimos desde un principio.

“Nadie por encima del interés colectivo y es el momento en el que no debemos permitir esta guerra intestina, que puede generar una ruptura, que puede generar que se ahuyente y se ausente nuestra voluntad mayoritaria”, afirmó Monreal ante las pugnas internas que se registran en el partido.

DIRIGENCIA DE MORENA ESTÁ A TIEMPO DE INTERVENIR: MONREAL Dijo que están a tiempo de atender el problema para que la propia dirigencia nacional evite y ordene detener las manifestaciones que hay contra los aspirantes por parte de otros compañeros de partido. “No lo merecen. Quienes están aspirando lo están haciendo legítimamente, y los que acuden a este tipo de estrategias sucias, no merecen que nuestro movimiento los cobije.

“Por esa razón estamos a tiempo de que no se permita contaminar al movimiento y que resulten los más honestos, las más honestas, pero que se apresure la decisión, para no lastimar más nuestra organización”, apuró Monreal por medio de un mensaje en redes sociales.

Dijo que debía hacer el llamado de atención, porque en todos los estados donde falta nombrar al coordinador se están incrementando día con día los ataques, las descalificaciones y las acusaciones mutuas. “Por eso, ánimo. Lo importante es la unidad y la cohesión. Pon al servicio del movimiento tu posición política y tu aspiración”, dijo.