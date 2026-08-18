Monreal recomienda acuerdo entre ministros de SCJN para elegir a su próximo presidente

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    Monreal recomienda acuerdo entre ministros de SCJN para elegir a su próximo presidente
    “Si no se tiene el consenso de aquí a los próximos meses, lo que deberían intentar es un acuerdo entre los ministros”, planteó Monreal. SCJN

En 2024 morena y aliados no modificaron el artículo 97 de la Constitución, que establece que lo elegirán los mismos ministros mediante su voto

CDMX.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrían buscar un acuerdo para elegir a su próximo presidente, si el Congreso de la Unión no resuelve la antinomia que derivó de la reforma judicial, señaló el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

En 2024, Morena y sus aliados aprobaron la reforma al Poder Judicial para que sus integrantes fueran elegidos por voto popular; sin embargo, para elegir al presidente de la SCJN establecieron, en el artículo 94 constitucional, que se realizaría con base en el número de votos obtenidos.

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Pero no modificaron el artículo 97 de la Constitución, que establece que al presidente de la Suprema Corte lo elegirán los mismos ministros mediante su voto, con cuatro años de duración.

“Creo que lo que debería intentarse en la Corte, si es que no se deroga uno de los artículos, que eso sería la solución desde el punto de vista legislativo... pero si no se logra y si no se tiene el consenso de aquí a los próximos meses, lo que deberían intentar es un acuerdo entre los ministros, para que no se presentaran este tipo de confrontaciones públicas que ya están rebasando lo normal y lo recomendable”, dijo Monreal.

MONREAL NO VE VIABLE PRORROGAR PRESIDENCIA DE HUGO AGUILAR

El coordinador morenista comentó que tampoco es viable que se prorrogue la presidencia del ministro Hugo Aguilar, porque podría provocar un problema similar al que causó el intento anterior de prolongar la presidencia del exministro Arturo Zaldívar.

“No creo tampoco que vaya a ratificarse por dos años al ministro actual presidente, recuerden el gran problema que se suscitó cuando se intentó prorrogar la presidencia de en aquel momento el ministro Zaldívar, y que fue motivo de un gran movimiento, inconformidad por esa pretensión”, expresó.

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Finalmente, dijo que la Cámara de Diputados y el Senado de la República son responsables de la antinomia para elegir al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“El poder legislativo tiene responsabilidad al no haber derogado una, o al no haber eliminado una de las dos disposiciones, pero creo que se puede llegar a un acuerdo, y hay salida institucional y jurídica, no hay problema, sí hay salida”, dijo Monreal.

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