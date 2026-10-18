Morena busca mantener alianza con el PT y Verde para 2027 en la CDMX; reitera que ‘se harán valer las encuestas’

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    Morena busca mantener alianza con el PT y Verde para 2027 en la CDMX; reitera que ‘se harán valer las encuestas’
    García sostuvo que tiene buena relación con los dirigentes del PT y el PVEM y que con ambos ha estado en comunicación. Cortesía

El presidente de Morena en la capital dijo que en la Cuauhtémoc analizarán si la definición del coordinador es a través de encuesta o consenso

CDMX.- El presidente de Morena en la Ciudad de México, Paulo García, confió en mantener su alianza con el PVEM y el PT para las elecciones de 2027, aunque les advirtió a sus aliados que las encuestas definirán a los coordinadores en las alcaldías y no un acuerdo partidista.

Durante La Chilanguera de este domingo, sostuvo que tiene buena relación con los dirigentes del PT y el PVEM y que con ambos ha estado en comunicación.

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“Como ya el propio Chucho Sesma lo hizo público, nos vamos a ver en los próximos días para empezar a detallar temas, también hemos hecho lo propio con el dirigente del PT. Yo veo buen ánimo de ambos de que podamos llegar a acuerdos para que sigamos teniendo coalición en la ciudad”, comentó.

Y añadió: “Sí decir de manera clara que, como a nivel nacional, en todas las coordinaciones municipales habrá encuesta, no es que le toque a uno u otro partido, es que participen perfiles, compañeras, compañeros que tengan esa intención, aspiración y se lleven a cabo las encuestas como pasó a nivel nacional”.

LA CUAUHTÉMOC SERÍA LA EXCEPCIÓN: ANALIZAN ENCUESTA O CONSENSO

Recordó que en 2024, uno de los perfiles que propuso el Partido del Trabajo ganó su encuesta en Xochimilco “y por eso fue nuestra candidata, pero en todos los casos tiene que haber encuesta, Vamos a tener conversación sobre las formas de que se pueda llevar a cabo esta coalición, sobre cómo nos vamos a organizar en los Distritos también, pero sí ser claro que se tienen que respetar las encuestas en la Ciudad”.

Paulo García recalcó que se respetarán las encuestas, aunque dijo que en la alcaldía Cuauhtémoc analizarán si la definición del coordinador es a través de encuesta o consenso. “Vamos a esperar los momentos en que acabe el registro y ya vendrá otra etapa donde podremos explorar la encuesta o el consenso en la Cuauhtémoc.

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Enfatizó que la definición de candidatos en el PRD “eran auténticos campales”, por lo que la mejor forma de cuidar el proyecto es que se hagan valer las encuestas.

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