Morena prevé ganar 15 de 16 alcaldías de CDMX en las próximas elecciones de 2027

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    Morena prevé ganar 15 de 16 alcaldías de CDMX en las próximas elecciones de 2027
    El legislador aseguró que el partido se encuentra bien posicionado en la capital. Cuartoscuro

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que el partido tiene grandes posibilidades de ganar en la capital

CDMX.- Luego de respaldar a Paulo Emilio García, nuevo presidente de Morena en la Ciudad de México, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que el partido tiene posibilidades de conquistar 15 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México en las próximas elecciones de 2027, de acuerdo con las mediciones internas de la 4T.

En conferencia de prensa, el legislador de Morena aseguró que el partido se encuentra bien posicionado en la capital y señaló como objetivos prioritarios la recuperación de la alcaldía Cuauhtémoc, además de mantener una disputa cerrada por la alcaldía Coyoacán y Miguel Hidalgo.

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“Tenemos todas las posibilidades de conquistar y de gobernar en el 2027, aproximadamente 15 de las 16 alcaldías de nuestra ciudad (...) tenemos la seguridad de la recuperación absoluta de Cuauhtémoc”, declaró.

SERÁ LA ÚLTIMA ELECCIÓN EN LA QUE ESTARÁ PERMITIDA LA REELECCIÓN DE ALCALDES Y DIPUTADOS

Sobre la posibilidad de que los actuales alcaldes de la 4T busquen permanecer en el cargo, Ramírez Cuéllar explicó que la elección de 2027 será la última en la que estará permitida la reelección de alcaldes y diputados, ya que recordó que la prohibición de la reelección entrará plenamente en vigor en 2030.

“2027 es un año donde por última vez hay posibilidades de reelegir alcaldes. Esta será la última elección que tengamos en el país; después, 2030, queda totalmente prohibido”, explicó.

En este sentido, el diputado federal señaló que quienes pretendan reelegirse dentro de Morena deberán someterse a los mecanismos de selección del partido y cumplir con determinados criterios.

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Entre ellos, mencionó la necesidad de ganar las encuestas internas, además de no tener vínculos con fuentes ilegítimas de recursos ni con personas relacionadas con actividades criminales.

“Todos los que quieran reelegirse tienen que pasar por la aduana y por el compromiso de ganar la encuesta”, recalcó.

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