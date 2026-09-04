Raptan a síndico de Tepuche, Sinaloa y matan a su hermano en su domicilio

CULIACÁN, SIN.- Sujetos armados privaron de la libertad al síndico de Tepuche, Sinaloa, David Guadalupe Ramírez González, en un ataque perpetrado en su domicilio donde su hermano fue asesinado al tratar de evitar el plagio. De acuerdo con reportes preliminares, los hechos ocurrieron alrededor de las 5:00 horas en la comunidad ubicada al norte de la capital sinaloense.

Al notar la presencia de los maleantes, Manuel Enrique Ramírez González, de 48 años, intentó frenar el rapto de su hermano, pero recibió un disparo a quemarropa en la cabeza. Los agresores escaparon del sitio llevando por la fuerza al funcionario municipal hacia un rumbo desconocido.

HERMANO DE SÍNDICO DE TEPUCHE MURIÓ EN EL HOSPITAL Tras el ataque, familiares de las víctimas auxiliaron a Manuel Enrique y lo trasladaron por sus propios medios a bordo de un vehículo particular hacia el Hospital Civil de Culiacán, donde se reportó su deceso minutos antes de las 7:00 horas a causa de la gravedad de la herida de bala en el cráneo. Hasta la tarde de este viernes se desconoce el paradero de David Guadalupe Ramírez.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y corporaciones locales desplegaron un operativo en la zona de Tepuche para resguardar el lugar de la agresión y tratar de dar con el servidor público. Asimismo, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) acudió al nosocomio para realizar el levantamiento del cuerpo de su hermano.

EN ABRIL PASADO DAVID RAMÍREZ ASUMIÓ LA TITULARIDAD DE LA SINDICATURA Este hecho violento ocurre a cuatro meses de que David Guadalupe Ramírez asumiera la titularidad de la sindicatura el pasado 18 de abril. Su llegada al cargo se dio mediante un nombramiento extraordinario por parte del Cabildo de Culiacán, luego de que el anterior síndico, Héctor Bartolo Zamudio Ríos, fuera ejecutado a balazos el pasado 31 de marzo en las inmediaciones del fraccionamiento Villa Universidad.

Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer este nuevo atentado contra la representación municipal de la región.

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