Disputan cárteles el Centro de la CDMX; van 11 asesinatos en mes y medio

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México
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    Disputan cárteles el Centro de la CDMX; van 11 asesinatos en mes y medio
    El primer homicidio registrado en septiembre fue el de Luis N. alias “El Chilaquil”. Cuartoscuro

Autoridades atribuyeron los homicidios en la colonia Morelos a la disputa entre los dos grupos con presencia en Tepito

CDMX.- La disputa entre La Unión Tepito y la Anti-Unión Tepito por el control de los mercados de la droga en el Centro de la Ciudad de México ya sumó 11 asesinatos en mes y medio.

Durante el mes de agosto, el diario “Reforma” contabilizó siete homicidios, y en los primeros días de septiembre se registraron, al menos, otros cuatro en colonias de las Alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/niega-sheinbaum-que-mexicanos-apoyen-intervencion-de-estados-unidos-como-lo-revelo-la-cadena-newsnation-CN23489579

Una de las ejecuciones fue la de Lizeth Yuridia alias “La Chofis”, operadora y colaboradora de Óscar Andrés Flores Ramírez, “El Lunares”, uno de los líderes presos de La Unión Tepito.

MENOS HOMICIDIOS NO SE TRADUCE EN MENOR CAPACIDAD CRIMINAL

Desde el primer momento, autoridades atribuyeron los homicidios en la Colonia Morelos a la disputa entre los dos grupos con presencia en Tepito.

El primer homicidio registrado en septiembre fue el de Luis N. alias “El Chilaquil”, ultimado a balazos en la Colonia Peralvillo el 4 de septiembre, a menos de un año de haber salido de prisión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/elige-morena-a-beatriz-mojica-como-coordinadora-de-la-4t-en-guerrero-DN23489208

Jesús Gallegos, especialista en seguridad, advirtió que, aunque el reporte oficial de homicidios va a la baja en CDMX, no necesariamente la violencia es menor, pues los asesinatos pueden ser más estratégicos.

“Menos homicidios no significa necesariamente menor capacidad criminal: la violencia puede hacerse más selectiva, focalizada y estratégicamente dirigida”, indicó.

VELORIOS, UN RIESGO POTENCIAL

Los velorios relacionados con el crimen organizado, por ejemplo, resultan un espacio vulnerable para familiares, amigos, socios y personas vinculadas con la víctima.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cjng-y-cartel-de-sinaloa-asi-diversifican-sus-negocios-para-lavar-dinero-segun-ofac-IN23485805

“Atacar durante un funeral o inmediatamente después comunica que la capacidad de represalia alcanza incluso espacios socialmente reservados al duelo. Es una forma de violencia comunicativa: el objetivo material puede ser una persona, pero el destinatario psicológico es mucho más amplio”, enfatizó Gallegos en entrevista.

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