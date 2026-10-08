Muere papá de la alcaldesa de Huanusco, Zacatecas, tras ataque armado

ZACATECAS, ZAC.- La madrugada de este jueves, Guillermo Camacho Ávila, padre de la alcaldesa de Huanusco, Julieta Isamar Camacho García, falleció luego de que el vehículo en el que viajaba fuera atacado a balazos. La víctima logró llegar con vida a una clínica de ese municipio, donde posteriormente perdió la vida. Este hecho ha sido confirmado tanto por el fiscal Cristian Camacho Osnaya, como por la propia alcaldesa, quien por medio de un comunicado en sus redes sociales ha aclarado que, hasta ese momento que escribió su mensaje, se desconocían las causas del fallecimiento de su padre

“Hasta este momento, las causas exactas que derivaron en su lamentable fallecimiento aún no han sido determinadas oficialmente ya que nos encontramos a la espera de los resultados de la necropsia de ley dictaminada por las autoridades correspondientes”, se lee en el mensaje de la alcaldesa. El primero en dar detalles oficiales fue el fiscal Cristian Camacho Osnaya, quien confirmó que se trató de un ataque directo y no de un accidente vehicular, como se había informado de manera preliminar, ya que, durante el procesamiento del lugar de los hechos, las autoridades detectaron que el automóvil presentaba al menos tres impactos de proyectil de arma de fuego.

CAUSA DEL DECESO SE ESTABLECERÁ CON LA NECROPSIA DE LEY Dentro de las versiones preliminares, indicó que tras el ataque la víctima se trasladó al hospital y que se presumía que la víctima no tuviera impactos de bala y que la muerte pudo tratarse de un paro cardiorrespiratorio, sin embargo, el fiscal aclaró que la causa definitiva del deceso se establecerá una vez concluida la necropsia de ley. Más tarde, a través de un comunicado oficial, la presidenta municipal Julieta Isamar Camacho García detalló que la agresión armada ocurrió mientras su padre se trasladaba del municipio de Tabasco hacia Huanusco, lo que provocó que la unidad perdiera el control y colisionara en la zona norte de la cabecera municipal, frente a la Unidad Deportiva.

Cabe mencionar que estos municipios están ubicados en la región sur de la entidad, corredor que conecta con los límites de Jalisco y Aguascalientes.

LLAMA ALCALDESA A NO DIFUNDIR INFORMACIÓN NO VERIFICADA En su mensaje, Julieta Camacho hizo un llamado a la sociedad a no difundir rumores ni información no verificada por respeto a la memoria de su padre y al dolor de la familia y para no entorpecer las labores de la Fiscalía. La alcaldesa de extracción panista aparte de agradecer el apoyo institucional y la pronta reacción del Gobierno del estado para iniciar las indagatorias también aprovechó para hacer un fuerte llamado a las autoridades competentes a “que se conduzcan con absoluta honestidad, transparencia y apego a la verdad respecto a los hechos y a los resultados de la investigación”.

Además de exigir justicia para su padre: “Exigimos que este acto no quede impune y que se persiga y castigue con todo el peso de la ley a los responsables”.