Negociación del T-MEC se ha estancado por déficit comercial con EU, reconoce Sheinbaum

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que las negociaciones comerciales con Estados Unidos no han logrado un acuerdo definitivo, debido, entre otros factores, a las peticiones del mandatario Donald Trump de reducir el déficit comercial mediante la compra de más productos estadounidenses y dejar de adquirirlos de otros países. La titular del Ejecutivo federal aclaró que no ha vuelto a hablar con Trump desde el pasado 16 de septiembre y aseguró que los equipos de ambos gobiernos mantienen las conversaciones para alcanzar condiciones que beneficien a México y a Estados Unidos.

“Hasta ahora no nos hemos puesto de acuerdo completamente, hay muchos avances, pero evidentemente nosotros queremos las mejores condiciones para el país”, afirmó. Sheinbaum explicó que durante las conversaciones con el presidente estadounidense se han abordado distintos asuntos, aunque en los últimos meses han predominado los temas comerciales.

EXISTEN DIFERENCIAS QUE IMPIDEN CONCRETAR ACUERDOS, RECONOCE SHEINBAUM Señaló que, si bien los diálogos suelen desarrollarse en un ambiente amistoso, en ocasiones hay diferencias que impiden avanzar hacia un acuerdo. Detalló que el gobierno de Estados Unidos inicialmente planteó resolver 54 barreras no arancelarias.Algunas, dijo, son susceptibles de atenderse de manera conjunta porque también benefician a México, mientras que otras involucran asuntos en los que su administración considera que Washington no tendría por qué intervenir.

La presidenta indicó que, durante la última conversación con Trump, el mandatario estadounidense insistió en la necesidad de reducir el déficit comercial de su país, por lo que México analiza incrementar las compras de productos estadounidenses y disminuir las importaciones provenientes de otras naciones. “Estamos haciendo muchas cosas para poder disminuir el déficit, sobre todo, comprar cosas a Estados Unidos y dejar de comprar a otros países”, señaló. “NO SE HA ALCANZADO UN ENTENDIMIENTO COMPLETO” Sin embargo, destacó que México es el país que más compra a Estados Unidos y que esas adquisiciones han aumentado, por lo que las negociaciones continúan sin que hasta ahora se haya alcanzado un entendimiento completo. En el proceso participan el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, así como funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y del Departamento de Comercio de ese país.Sobre la posibilidad de aumentar las compras de gas natural estadounidense para contribuir a reducir el déficit comercial, Sheinbaum señaló que esa alternativa debe analizarse considerando las necesidades energéticas de México y las operaciones de las plantas que importan gas para posteriormente exportarlo a otros mercados.

Explicó que el país también busca incrementar su producción nacional de gas natural para abastecer las nuevas plantas de ciclo combinado. No obstante, si la producción interna resulta insuficiente, será necesario recurrir a las importaciones. La mandataria federal agregó que su gobierno pretende reducir la dependencia del gas natural y reorientar la planeación energética hacia fuentes renovables, como la energía solar, eólica y geotérmica.