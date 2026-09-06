Noroña arremete contra Colosio Riojas; lo llama mentiroso y acusa de haber tenido un ‘gobierno desastroso’

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México
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    Noroña arremete contra Colosio Riojas; lo llama mentiroso y acusa de haber tenido un ‘gobierno desastroso’
    “Está pidiendo él que se aclare el asesinato de Carlos Manzo y el de su padre le vale madre. Pues ese es el tamaño de sus contradicciones”, comentó. Cuartoscuro

El senador guinda afirmó que Colosio Riojas es “inconsistente y contradictorio” en sus críticas a Morena

CDMX.- El senador de Morena Gerardo Fernández Noroña arremetió contra el legislador de Movimiento Ciudadano (MC) Luis Donaldo Colosio Riojas, a quien calificó como mentiroso y lo acusó de haber tenido un gobierno desastroso en la presidencia municipal de Monterrey, Nuevo León.

Durante su acostumbrada video charla, Fernández Noroña afirmó que Colosio Riojas es “inconsistente y contradictorio” en sus críticas al Movimiento de Regeneración Nacional.

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“Es un hombre muy inconsistente. Bueno, alguien por ahí le reclamó, está pidiendo él que se aclare el asesinato de Carlos Manzo y el de su padre le vale madre. Pues ese es el tamaño de sus contradicciones”, comentó.

“Fue un desastre como alcalde de Monterrey. Toda su vida la ha hecho en Monterrey. Dice que nació en Magdalena de Kino. Pues, miente. Y él está registrado en Magdalena de Kino y tiene derecho a ser candidato a gobernador, por favor. Sí, sí, sí, sí. Yo no le voy a discutir eso. Pero cuando dice que nació donde no nació... o sea, el tipo ni siquiera es capaz, es un joven viejo en el sentido de decrepitud. El tipo no tiene, no es serio. Le hacen los discursitos y repite, no tiene ni conoce al pueblo. Él ha sufrido otras cosas, terribles, pero no sabe lo que son las necesidades del pueblo”, dijo.

CONSIDERA NOROÑA A COLOSIO AMBICIOSO Y QUE NO GANÓ LA MAYORÍA PARA LLEGAR AL SENADO

Gerardo Fernández Noroña afirmó que el hijo del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio es un tipo ambicioso que no ganó la mayoría para llegar al Senado de la República.

Expresó que si Dante Delgado se lo llevó a Movimiento Ciudadano fue porque “es muy vivo y sabe lo que vale el apellido”, pero le recomendó mantenerlo “mudo” porque “cada que habla ves lo que es”.

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El pasado 1° de septiembre, Luis Donaldo Colosio Riojas compartió la postura de MC en la sesión de Congreso General con motivo del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y lanzó una dura crítica contra el régimen morenista.

Declaró que a ocho años de la llegada de dicho partido político al poder la corrupción que juraron desterrar sigue viva y el derroche sólo cambió de manos.

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