Revocación de mandato en estados: Sheinbaum dice que cada gobernador decide si se somete

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que es decisión de cada gobernador o gobernadora someterse a un proceso de revocación de mandato, al referirse a la próxima consulta a la que se ha planteado acudir el mandatario de Oaxaca, Salomón Jara.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum fue consultada sobre si otros gobernadores deberían tomar el ejemplo del oaxaqueño, quien sería el primer gobernante estatal en someterse a este ejercicio.

“Es decisión de cada gobernador o gobernadora. Es una decisión de ellos, de ellas. En el caso de Salomón Jara decidió hacerlo y pues ya depende de cada uno de ellos”, respondió la titular del Ejecutivo federal.

La Presidenta agregó que, en el caso de la figura presidencial, la revocación de mandato está prevista en la Constitución y forma parte de una obligación democrática.

El planteamiento se da en el contexto del anuncio de que el gobernador de Oaxaca buscará llevar a cabo una consulta de este tipo, lo que abrió cuestionamientos sobre si la medida podría replicarse en otras entidades.

Sheinbaum indicó que, más allá del caso oaxaqueño, la decisión corresponde a cada administración estatal, en referencia a la posibilidad de que mandatarios locales adopten el mecanismo como parte de su relación con la ciudadanía.

En el plano general, la revocación de mandato se mantiene como un instrumento de participación ciudadana que ha cobrado presencia en el debate público por su impacto en la rendición de cuentas y en la estabilidad política, según el uso y alcance que se le asigne en cada nivel de gobierno. Con información de El Universal