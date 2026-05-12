Pierde la Ciudad de México más de 62 mil empleos formales en 2026

CDMX.- La Coparmex Ciudad de México apuntó que la capital del país atraviesa un deterioro laboral que ya no puede explicarse como un ajuste estacional ni como una fluctuación cíclica de corto plazo.En un comunicado, el organismo señaló que datos acumulados entre enero y abril de 2026 muestran señales de una limitante estructural que comienza a comprometer la capacidad de la capital para generar empleo formal, sostener empresas y mantener el dinamismo económico que históricamente la caracterizó. En los últimos meses, la capital del país perdió 62 mil 297 empleos formales. Tan solo marzo eliminó 67 mil 837 puestos de trabajo y abril otros 23 mil 704. Lo más preocupante para la Coparmex CDMX, es que estas caídas ocurren en un momento donde la ciudad debería comenzar a capitalizar uno de los eventos económicos y turísticos más importantes de la próxima década: la Copa Mundial de la FIFA 2026.

”El Mundial tendría que estar detonando inversión, infraestructura, consumo y empleo. Sin embargo, hoy la realidad apunta en sentido contrario. La capital llega a este escenario internacional con destrucción de empleo formal, desaceleración económica y debilitamiento empresarial”, señaló el organismo.

CDMX CON MÁS DE 2 MILLONES DE INFORMALES A esto se suma una señal todavía más delicada: la desaparición constante de empleadores formales. Entre enero y abril de 2026, la Ciudad de México perdió 916 patrones registrados ante el IMSS, pasando de 123 mil 262 a 122 mil 346 unidades económicas activas. Abril volvió a marcar el peor dato, con 330 empresas menos registradas en un solo mes. ”Esto significa que no solo se están perdiendo empleos; también se está erosionando la capacidad futura de contratación de la ciudad. Cuando desaparece un patrón formal, desaparecen también posibilidades de inversión, crecimiento y movilidad laboral. Por eso el problema ya no es coyuntural: el tejido productivo empieza a mostrar señales de desgaste estructural”, añadió la Coparmex.

El contexto se agrava aún más cuando se observa la dimensión de la informalidad. Actualmente, la Ciudad de México tiene dos millones 238 mil 872 personas trabajando en condiciones informales, equivalentes al 45.7% de la población ocupada. Es decir, prácticamente uno de cada dos trabajadores en la capital carece de seguridad social y estabilidad laboral.

¿QUÉ PROPONE LA COPARMEX? La Coparmex CDMX indicó que la respuesta no puede limitarse a esperar que el Mundial reactive temporalmente la economía. La ciudad necesita una estrategia estructural para recuperar capacidad productiva y fortalecer el empleo formal. Primero, es indispensable generar incentivos reales para la permanencia y expansión de las MiPyMEs formales, particularmente en sectores intensivos en empleo como comercio, turismo, restaurantes y servicios.

Segundo, se requiere reducir costos y barreras regulatorias que hoy inhiben la formalidad y frenan la contratación. La simplificación administrativa ya no es un tema accesorio: es una necesidad económica urgente. Tercero, es necesario crear esquemas de capacitación laboral y transición hacia sectores de mayor productividad, particularmente en tecnología, logística, economía creativa y servicios especializados. ”La política económica de la ciudad debe reconocer que el empleo formal no se sostiene únicamente con programas sociales o consumo temporal”, aseveró el organismo empresarial.

Publicidad

Temas

Informalidad Empleos comerciantes

Localizaciones

CDMX

Organizaciones

Coparmex FIFA

