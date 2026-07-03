Ofrece China a México un ‘futuro compartido’

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    Ofrece China a México un ‘futuro compartido’
    El diplomático destacó que China actualmente es socio comercial en 160 países en distintas regiones del mundo. Cuartoscuro

El embajador chino, Chen Daojiang, ofreció a México un futuro conjunto basado en la colaboración y el multilateralismo

CDMX.- Al conmemorar el 105 aniversario del Partido Comunista Chino, el embajador Chen Daojiang ofreció a México un futuro compartido basado en la colaboración y el multilateralismo.

El diplomático destacó que China actualmente es socio comercial en 160 países en distintas regiones del mundo.

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Afirmó que actualmente esta colaboración se expresa en México con proyectos de trenes chinos en las tres ciudades que han recibido partidos de la Copa del Mundo de futbol.

“Con motivo de la presente Copa Mundial de la FIFA empresas chinas ya prestan servicio de 3 ciudades de México, facilitando los desplazamientos de los aficionados y contribuyendo con la calidad de la manufactura china a la exitosa organización.

SE “AMPLÍA BASE SOCIAL DE LA AMISTAD”

“Cada vez más jóvenes mexicanos estudian el chino en los institutos Confucio o viajan a China para impulsar estudios y realizar intercambios, acercando aún más a nuestros pueblos y ampliando la base social de la amistad y la cooperación entre China y México”, dijo el embajador en su mensaje.

En el acto participan también la secretaria general de Morena, Carolina Rangel, y la senadora Yeidckol Polevnsky, así como académicos y especialistas en la relación México-China, como Enrique Dussel Peters, del Centro de Estudios China - México de la UNAM.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/harfuch-informa-detencion-de-colombianos-ligados-a-narcominas-identifican-a-lider-vinculado-al-cjng-DM21874351

Durante el evento se resaltaron los aportes del Partido Comunista en el desarrollo, así como los planteamientos de globalidad propuestos por el actual presidente de China y Secretario General del Partido Comunista Chino, Xi Jinping.

“China es el único garante del multilateralismo en el mundo”, dijo la senadora Polevnsky durante el conversatorio.

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