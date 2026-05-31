Matan a mando de la Policía Estatal en Culiacán

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    Matan a mando de la Policía Estatal en Culiacán
    Tras la agresión, el comandante quedó sin vida dentro del automóvil que conducía. Cuartoscuro / Archivo

El mando policial circulaba a bordo de un Nissan Versa blanco cuando fue interceptado por hombres armados que le dispararon

CDMX.- Un comandante de la Policía Preventiva de Sinaloa fue asesinado a balazos este domingo en el sur de Culiacán, de acuerdo con reportes de medios locales.

El mando policial, identificado como Juan Pedro Arámburo García, circulaba a bordo de un Nissan Versa blanco cuando fue interceptado por hombres armados que le dispararon desde otro vehículo en movimiento.

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El ataque ocurrió en el cruce de la avenida México 68 y la calle 21 de Marzo, en la Colonia 10 de Mayo.

Según los reportes, Arámburo García había concluido su turno y aparentemente se dirigía a su domicilio.

FGE INICIA INVESTIGACIÓN

Tras la agresión, el comandante quedó sin vida dentro del automóvil que conducía.

Elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para acordonar la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizó las diligencias e inició las investigaciones correspondientes.

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Reportes de medios locales señalan que Arámburo García formó parte del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva.

También se desempeñó como escolta de Juan Francisco Villegas López, ex director de la Policía Estatal Preventiva y actual director de la Policía Municipal de Mazatlán.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el móvil del ataque.

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