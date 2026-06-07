Proponen prohibir matrimonio infantil por usos y costumbres

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Proponen prohibir matrimonio infantil por usos y costumbres
    Se pretende establecer que, en ningún caso, el ejercicio de los usos y costumbres podrán justificar la celebración de matrimonios de niñas, niños y adolescentes. Cuartoscuro

Se reconoce que la autonomía de los pueblos indígenas no es absoluta y encuentra límites en los derechos humanos

CDMX.- La diputada por el PT Aracely Cruz Jiménez presentó una iniciativa para establecer que, en ningún caso, el ejercicio de los usos y costumbres podrán justificar la celebración de matrimonios de niñas, niños y adolescentes o cualquier práctica de unión forzada.

La propuesta de la legisladora oaxaqueña, que ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y plantea modificaciones al artículo 2 Constitucional, establece que los sistemas normativos indígenas deberán armonizarse con el interés superior de la niñez, el cual prevalecerá sobre cualquier norma o costumbre comunitaria.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pierde-ine-este-ano-casi-mil-empleados-GA21212747

Además, señala la obligación del Estado de garantizar que el derecho a la libre determinación no será invocado para sustraer a menores de edad de la protección reforzada que la Constitución y los tratados internacionales les otorgan.

La iniciativa propone que el reconocimiento constitucional al derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía, incluyendo la facultad de aplicar sus sistemas normativos internos para la regulación y solución de conflictos, constituye uno de los avances más significativos en materia de pluralismo jurídico, justicia intercultural y protección a la diversidad cultural en el país.

SOBRE LA AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS

No obstante, agrega, la autonomía de los pueblos indígenas no es absoluta y encuentra límites en los derechos humanos universalmente reconocidos, particularmente en aquellos que protegen a los grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos el interés superior de la niñez.

Reconoce que, a pesar de este marco normativo, en diversas regiones del país persiste la celebración de matrimonios o uniones tempranas de menores de edad que son justificadas bajo la invocación de usos y costumbres, tradiciones comunitarias o prácticas culturales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/depresion-tropical-dos-e-se-forma-cerca-de-acapulco-podria-intensificarse-a-tormenta-tropical-boris-JA21211008

“México, aunque cuenta con legislación que prohíbe el matrimonio antes de los 18 años, enfrenta persistencia de uniones tempranas informales, especialmente en contextos de marginación”, indica.

Advierte que estas prácticas constituyen una violación directa de derechos fundamentales y representan una forma estructural de violencia contra la niñez, especialmente contra las niñas y adolescentes.

LÍMITES CONFORME A LOS DERECHOS HUMANOS

A nivel mundial, añade, una de cada cinco niñas es casada antes de los 18 años, 640 millones de mujeres vivas hoy fueron casadas siendo niñas y 12 millones de niñas se casan cada año.

Expone que América Latina se proyecta como la segunda región del mundo con mayor prevalencia de matrimonio infantil hacia 2030, situación que se relaciona con pobreza estructural y desigualdad de género.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/presentan-olinia-el-auto-mexicano-100-electrico-y-sheinbaum-lo-condujo-CA21211524

De acuerdo con la exposición de motivos, la reforma no limita la autonomía cultural, sino que establece sus límites conforme a los derechos humanos, de ahí que es necesaria, porque elimina ambigüedades jurídicas, armoniza el pluralismo cultural con derechos humanos, fortalece la protección de la niñez y previene interpretaciones permisivas.

“La diversidad cultural es valiosa, pero no puede sostener prácticas que vulneran la dignidad humana. El matrimonio infantil no es tradición, es violencia estructural. No es práctica cultural legítima, es negación de derechos fundamentales. No es costumbre protegida, es una forma de explotación infantil. La Constitución debe ser inequívoca: la autonomía cultural no puede justificar la vulneración de la niñez”, sostiene.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos De Los Niños
Derechos humanos
Infancia

Localizaciones


Oaxaca
México

Organizaciones


Partido Del Trabajo

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
La cantidad de manifestantes que regresó a Oaxaca incluso obligó a aplazar una de sus asambleas estatales hasta el lunes.

Reduce la CNTE su presencia en CDMX, pero regresará reforzada
La forma violenta en la que integrantes de la CNTE se manifestaron en la Ciudad de México provocó la crítica casi unánime en redes sociales.

Abren debate en redes por evento de Sheinbaum y movilizaciones de la CNTE
Un nuevo documental sostiene que el conductor mantenía una deuda millonaria con el crimen organizado y señala por primera vez a un presunto autor intelectual del crimen ocurrido en 1999.

¿Quién mató a Paco Stanley y qué cantidad debía al crimen organizado?
Personal de dependencias como el Metro, la Comisión de Derechos Humanos local, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, del C5, así como diputados y usuarios de las Utopías y Casas de Cultura, también se movilizaron para el evento.

Clara Brugada impone récord Guinness en CDMX... ¡con acarreo!
El mandatario presume que su figura es adorada de manera global.

VIDEO: Trump publica polémico video con IA donde come tacos con Sheinbaum y baila en México
El exdirector interino de la DEA mencionó a Omar García Harfuch al pedir acciones contra funcionarios señalados por autoridades estadounidenses.

Exdirector de la DEA llama a Omar García Harfuch a detener y extraditar a funcionarios acusados por EU

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, deposita una corona de flores en el cementerio estadounidense para conmemorar el 82.º aniversario del desembarco de Normandía, en Colleville-sur-Mer, Normandía, Francia.

Advierte Pete Hegseth sobre una ‘invasión” de migrantes portadores de ‘ideologías peligrosas’ en Europa
El papa León XIV llega a CEDIA 24 Horas, un centro integral de apoyo a personas sin hogar, en Madrid, España, en el primer día de su visita apostólica de siete días a la península ibérica y las Islas Canarias.

Por la mañana amén, por la tarde ron, ¿es posible rezar con el papa y bailar con Bad Bunny?