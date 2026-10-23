ONU-DH nombra a Oscar Solera representante en México

CDMX.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) anunció el nombramiento del costarricense Oscar Solera como su nuevo representante en el país, quien cuenta con experiencia en derechos humanos, justicia transicional, Estado de derecho, cooperación técnica y operaciones de paz en distintas regiones del mundo. El organismo informó en un comunicado que Solera fue acreditado para encabezar la representación en México, responsable de monitorear la situación de los derechos humanos, brindar asistencia técnica a instituciones del Estado y acompañar a víctimas y organizaciones de la sociedad civil.

¿QUIÉN ES OSCAR SOLERA, NUEVO REPRESENTANTE EN MÉXICO DE ONU-DH? Antes de su designación, Solera se desempeñó como jefe del Equipo de Planificación Estratégica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para las Operaciones de Paz, con sede en Nueva York. También fue oficial de Asuntos Políticos en la Oficina Ejecutiva del secretario general de las Naciones Unidas y director adjunto de la División de Derechos Humanos de la Misión de la ONU en Malí.

En Colombia, coordinó la Unidad de Justicia y Sector Seguridad de la oficina del Alto Comisionado, donde impulsó iniciativas de cooperación técnica con instituciones gubernamentales y organizaciones civiles en materia de justicia transicional, seguridad ciudadana, administración de justicia y protección de personas defensoras de derechos humanos.

TRAYECTORIA ACADÉMICA DE SOLERA Asimismo, desempeñó funciones en la Sección de Estado de Derecho y Democracia de la sede del Alto Comisionado en Ginebra, Suiza, además de ocupar anteriormente cargos en instituciones de Costa Rica y Suiza. Solera es doctor en Derecho Internacional y maestro en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, así como licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica. La ONU-DH agradeció el trabajo de Humberto Henderson, quien estuvo al frente de la oficina en México entre julio de 2025 y agosto de 2026.

El organismo recordó que su mandato en el país comprende la promoción y protección de los derechos humanos mediante el monitoreo de su situación, la cooperación y asistencia técnica a instituciones del Estado, el acompañamiento a víctimas y organizaciones civiles, así como la promoción de los estándares internacionales en la materia.