Denuncias por desapariciones en México llegarán ante la Asamblea General de la ONU

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Denuncias por desapariciones en México llegarán ante la Asamblea General de la ONU
    La aplicación del artículo 34 representa una oportunidad para impulsar la colaboración internacional frente a esta problemática. Cuartoscuro

El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, anunció que este martes comparecerá ante la Tercera Comisión

CDMX.- Por primera vez desde la entrada en vigor de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, el Comité de Naciones Unidas encargado de vigilar su cumplimiento llevará la situación de las desapariciones en México ante la Asamblea General, mediante un procedimiento excepcional que abre la posibilidad de movilizar la cooperación internacional para la búsqueda de personas, la investigación de los casos, el esclarecimiento de la verdad y la protección de las víctimas.

Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, anunció que este martes comparecerá ante la Tercera Comisión de la Asamblea General para presentar su informe anual y abordar la decisión de recurrir al artículo 34 de la Convención, activado por primera vez desde la entrada en vigor de ese tratado internacional.

Sheinbaum deslinda a Maru Campos de operativo de la CIA en Chihuahua; ‘Fiscalía no tiene pruebas’, asegura

“Esta comparecencia tiene una relevancia particular. Por primera vez desde la entrada en vigor de la Convención, el Comité ha recurrido al artículo 34 para llevar una situación a la consideración de la Asamblea General”, escribió Albán en su cuenta de X.

EXISTEN “INDICIOS FUNDADOS DE DESAPARICIONES FORZADAS”

El artículo 34 establece que cuando el Comité recibe información que contiene indicios fundados de que las desapariciones forzadas se practican de manera generalizada o sistemática en un Estado parte, puede llevar urgentemente la cuestión a consideración de la Asamblea General, por conducto del secretario general de Naciones Unidas.

En este caso, el procedimiento se refiere a México, donde la crisis de desapariciones ha provocado reiterados llamados de familiares de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos para fortalecer las investigaciones, las labores de búsqueda y los mecanismos de identificación humana.

FGR catea vivienda habitada por Blanca Merari Tziu, alcaldesa de Puerto Morelos en Cancún; edil niega arresto

Albán destacó que la aplicación del artículo 34 representa una oportunidad para impulsar la colaboración internacional frente a esta problemática.

“Este procedimiento excepcional abre una oportunidad para movilizar la cooperación internacional en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad y protección de las víctimas”, señaló.

GOBIERNO MEXICANO MANIFESTÓ SU DESACUERDO CON LA DECISIÓN DEL COMITÉ

La comparecencia se realizará después de que el gobierno mexicano manifestó su desacuerdo con la decisión del Comité de recurrir a ese mecanismo, al considerar que no se tomaron suficientemente en cuenta las reformas legales y las acciones emprendidas para atender las desapariciones.

La presentación ante la Tercera Comisión no significa que la Asamblea General haya emitido una resolución sobre México ni que exista una sentencia internacional contra el Estado mexicano. Se trata de un procedimiento mediante el cual el Comité somete la situación a consideración de ese órgano.

Este viernes, la Secretaría de Gobernación presentó ante Naciones Unidas los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas.

Karina Barrón niega buscar diputación federal por Morena; acusa difamación

Durante ese encuentro, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, informó que más de 16 mil personas habían sido localizadas durante 2026.

También destacó las reformas legales aprobadas en 2025, que establecen la obligación de iniciar una carpeta de investigación por cada reporte de desaparición y comenzar inmediatamente las labores de búsqueda.

El funcionario informó que se integró un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar las metodologías del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos humanos
Desaparecidos
Desapariciones

Localizaciones


México

Organizaciones


ONU

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Los huevos de la serpiente

Los huevos de la serpiente
Así operó el fraude inmobiliario más grande de Saltillo.

Así operó el fraude inmobiliario más grande de Saltillo.

Los depósitos de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra comienzan el 19 de octubre. Los estudiantes de nuevo ingreso recibirán sus tarjetas bancarias en noviembre y diciembre.

Sheinbaum anuncia entrega de tarjetas Benito Juárez y calendario de pagos para Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra
La firma puntualiza que estos escenarios que podrían comprometer las condiciones de la competencia electoral se presentan bajo un contexto electoral extenso, donde se renovarán 17 gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos en casi todo el país.

Ven riesgos en elecciones de 2027: intervención del crimen organizado, financiamiento ilícito y violencia política
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El Código Penal Federal establece hasta 40 años de prisión por traición a la patria. De los cinco casos documentados en este recuento, solo el de Maximiliano de Habsburgo terminó con condena y ejecución.

Traición a la Patria... ¿Cuál es la pena por este delito en México y el único caso con condena y ejecución?
Brett Young fue el artista encargado de concluir con las presentaciones de esta edición del Rodeo Saltillo.

Cierra Rodeo Saltillo con velada dedicada a la música country
Mayela ‘La Cobrita’ Pérez perdió ante Rosalinda Rodríguez en Florida, en una pelea de seis asaltos por el título de la NBA Americas.

Pese al resultado, Mayela ‘La Cobrita’ Pérez da cátedra de boxeo en Florida