ONU respalda protocolo homologado para investigar y hacer frente a crisis de desapariciones en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    ONU respalda protocolo homologado para investigar y hacer frente a crisis de desapariciones en México
    El organismo internacional celebró la actualización del protocolo y destacó que el proceso contó con su acompañamiento técnico. Cuartoscuro
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Desaparecidos
Desapariciones

Localizaciones


México

Organizaciones


ONU

ONU-DH informó que participó en los trabajos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia

CDMX.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) informó que participó en los trabajos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que derivaron en la actualización del Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, una de las principales herramientas para la investigación de estos delitos en el país.

A través de sus redes sociales, la ONU-DH señaló que, junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), colaboró mediante asistencia técnica para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación humana y las investigaciones relacionadas con desapariciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hallan-dos-cuerpos-colgados-en-puente-vial-de-nayarit-autoridades-refuerzan-operativos-de-vigilancia-BN22856502

El organismo internacional celebró la actualización del protocolo y destacó que el proceso contó con su acompañamiento técnico, como parte de la cooperación que mantiene con las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos.

SE BUSCA ESTABLECER CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS

La actualización fue aprobada durante la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en un contexto en el que fiscalías, organismos internacionales y colectivos de familiares han insistido en la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación y coordinación institucional para enfrentar la crisis de desapariciones que vive el país.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/importante-que-estados-unidos-transparente-el-motivo-de-retiro-de-visa-a-andy-lopez-beltran-kenia-lopez-BN22856061

El Protocolo Homologado de Investigación busca establecer criterios y procedimientos comunes para las autoridades encargadas de investigar los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, con el objetivo de mejorar la eficacia de las indagatorias y garantizar el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidos
Desapariciones

Localizaciones


México

Organizaciones


ONU

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Técnicos e ingenieros de la NASA trabajan en la preparación del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman en el Centro Espacial Kennedy de Florida.

¿Cómo el nuevo ‘ojo’ de la NASA podría revolucionará la actual visión del cosmos?
true

El verdadero chile en nogada
Fundación Louigy A.C. actualmente atiende a 37 perros, muchos de ellos adultos mayores, discapacitados o con enfermedades que requieren atención permanente. Rexy, quien tiene fracturas de columna y cadera, es uno de ellos. FOTOS: HOMERO SÁNCHEZ Y CORTESÍA

Vanguardia con Causa une a Saltillo para apoyar a rescatistas de perros y gatos
El calor puede favorecer la aparición de síntomas y crisis en el asma; agudizaciones, hospitalizaciones e incluso más muertes por EPOC.

Alertan neumólogos sobre los peligros del calor para los pulmones
Fotografía creada a través de la inteligencia artificial para ilustrar el trust eléctrico.

El regreso del ‘trust eléctrico’
true

Coahuila: Huachicol, ¿por qué sigue gozando de cabal salud?
true

La oposición en NL NO sabe negociar con Samuel
Los accidentes recurrentes en Los Chorros han generado llamados para mejorar las condiciones de la carretera 57.

Pide Coparmex a la Federación atender puntos críticos en Los Chorros y la autopista Saltillo-Monterrey