ONU respalda protocolo homologado para investigar y hacer frente a crisis de desapariciones en México

CDMX.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) informó que participó en los trabajos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que derivaron en la actualización del Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, una de las principales herramientas para la investigación de estos delitos en el país.

A través de sus redes sociales, la ONU-DH señaló que, junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), colaboró mediante asistencia técnica para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación humana y las investigaciones relacionadas con desapariciones.