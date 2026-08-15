ONU respalda protocolo homologado para investigar y hacer frente a crisis de desapariciones en México
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ONU-DH informó que participó en los trabajos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia
CDMX.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) informó que participó en los trabajos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que derivaron en la actualización del Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, una de las principales herramientas para la investigación de estos delitos en el país.
A través de sus redes sociales, la ONU-DH señaló que, junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), colaboró mediante asistencia técnica para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación humana y las investigaciones relacionadas con desapariciones.
El organismo internacional celebró la actualización del protocolo y destacó que el proceso contó con su acompañamiento técnico, como parte de la cooperación que mantiene con las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos.
SE BUSCA ESTABLECER CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS
La actualización fue aprobada durante la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en un contexto en el que fiscalías, organismos internacionales y colectivos de familiares han insistido en la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación y coordinación institucional para enfrentar la crisis de desapariciones que vive el país.
El Protocolo Homologado de Investigación busca establecer criterios y procedimientos comunes para las autoridades encargadas de investigar los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, con el objetivo de mejorar la eficacia de las indagatorias y garantizar el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.