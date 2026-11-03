‘Operación Cisne Negro’: revelaciones inéditas y un expresidente dan una visión inédita a la captura de ‘El Chapo’

CDMX.- Luego del éxito alcanzado por la miniserie “Operación Cisne Negro”, la cual se transmite por ViX, sus realizadores dieron a conocer más detalles acerca de la misma y revelaron los procesos que siguieron para poder reconstruir los operativos que se implementaron para dar con la tercera recaptura del narcotraficante mexicano, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. Fue gracias a las entrevistas que Héctor Laso y Samuel Adam realizaron a personajes como el expresidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018), además de exfuncionarios y agentes de seguridad, como reconstruyeron a detalles los diversos procesos que acompañan la historia de uno de los delincuentes y prófugos que mayor alcance ha tenido, no solo por sus negocios ilícitos, sino también por el personaje que los medios crearon en torno a su figura de capo, identificada por millones en el mundo.

Los testimonios se complementan con el conjunto de videos, muchos de ellos inéditos, que acompañan a la historia visual, así como los expedientes que con los años han salido a la luz. Tanto Laso, director del proyecto audiovisual, como Adam, responsable de la investigación, aseguraron a “Proceso” que este proyecto inició no con el objetivo de contar lo que ya millones de mexicanos conocen, sino de mostrar lo que ocurrió aquella noche de hace diez años y que “cada quien pueda formularse su propia conclusión”, expuso Laso.

¿QUÉ OCURRIÓ ENTRE LAS 9 Y LAS 11 DE LA MAÑANA? Además de contar con testimonios como el del monitorista que vigilaba a “El Chapo” en el penal, ambos tuvieron acceso a expedientes que permanecieron bajo reserva durante cinco años y que ahora son expuestos. Laso declaró que tuvieron que comprender el funcionamiento de los procesos de inteligencia que llevaron a dar con la captura del “Chapo” y poderlo exponer en el material visual, algo que aseguro “no es sencillo entenderlos. Entonces, creo que la complejidad, va más allá de sentarlos a hablar (a los testimonios)”.

Además, les obsesionaba descubrir qué había ocurrido entre las 9 y las 11 de la mañana tras la fuga de Guzmán Loera, fragmento de la historia que pudieron al final conocer gracias al testimonio de un policía federal cuya identidad no fue rebelada.

UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS EXTENUANTE Los realizadores declararon a “Proceso” que contaron 10 meses para realizar la investigación y otros tres más para la producción, tiempo suficiente para que las solicitudes de información procedieran, agregó Adam; y a partir de este punto iniciar con el análisis de los expedientes, lo que implicó cerca de 12 mil páginas de datos.

Por lo anterior, Adam asegura que todo esto permitirá a la audiencia ver el resultado de un trabajo bien documentado, con revelaciones y una mirada distinta a loque previamente se ha contado sobre el caso Guzmán Loera.