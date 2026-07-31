Llama Sheinbaum a marinos a defender la soberanía nacional

VERACRUZ, VER.- La presidenta Claudia Sheinbaum llamó este viernes a la nueva generación de oficiales de la Secretaría de Marina a asumir la defensa de la soberanía nacional como la principal misión de su carrera militar y aseguró que el amor a México se demuestra con la convicción de proteger al país y servir a su pueblo. Al encabezar la ceremonia de graduación de 211 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, la mandataria sostuvo que los nuevos oficiales se convierten desde ahora en “custodios de la Nación” y herederos de una tradición de más de dos siglos dedicada a preservar la independencia, la libertad y la integridad territorial de México.

“Ellos nos enseñaron que el amor a México no se demuestra sólo con palabras, sino con la convicción de defender la soberanía que dimana del pueblo”, afirmó al recordar a personajes como Pedro Sainz de Baranda, José Azueta, Virgilio Uribe e Hilario Rodríguez Malpica, a quienes presentó como referentes de la historia naval mexicana.

Durante su discurso, Sheinbaum aseguró que la Heroica Escuela Naval Militar no sólo forma oficiales, sino mujeres y hombres con la responsabilidad de defender la soberanía, proteger a la población y honrar a la patria mediante el ejercicio de los valores militares. “La Escuela Naval Militar no solamente forma oficiales; forma mujeres y hombres que llevan sobre sus hombros una de las responsabilidades más grandes que puede tener una mexicana o un mexicano: defender la soberanía, proteger a su pueblo y honrar a la patria con valores”, expresó.

MÉXICO ANTE NUEVOS DESAFÍOS La presidenta dijo que el liderazgo militar no se mide por el rango ni por la autoridad que otorga el uniforme, sino por el ejemplo cotidiano, la honestidad y la humildad con que se ejerce el mando. Afirmó que la nueva generación de marinos inicia su carrera en un momento en que México enfrenta nuevos desafíos para preservar su desarrollo y su seguridad, por lo que llamó a los egresados a prepararse permanentemente y a incorporar la innovación a las tareas de la Armada.

“Les toca vivir un momento extraordinario. México avanza con fuerza y enfrenta nuevos desafíos. Para responder a ellos necesitamos marinos preparados, con conocimiento, con disciplina y con la capacidad de innovar, pero sobre todo con un profundo amor por su pueblo y por su patria”, expuso.

NUEVOS OFICIALES DE LA MARINA La mandataria sostuvo que la principal fortaleza de la Armada de México no radica en sus embarcaciones, aeronaves o equipamiento, sino en el personal que integra la institución. “Nunca olviden que la mayor fortaleza de la Armada de México no son sus buques, sus aeronaves o su tecnología; su mayor fortaleza siempre serán las mujeres y los hombres que la integran”, expresó.

Al concluir la ceremonia, la presidenta aseguró a los graduados que cuentan con la confianza del Estado mexicano y de la sociedad para cumplir con la misión que les ha sido encomendada. La ceremonia se realizó en las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar, en Antón Lizardo, Veracruz, donde 211 cadetes recibieron el grado que los acredita como nuevos oficiales de la Secretaría de Marina, en presencia del Alto Mando Naval, integrantes del Gabinete federal, representantes de los Poderes de la Unión y autoridades estatales. SER AGRADECIDOS CON MÉXICO El Secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, pidió a la nueva generación de oficiales navales ser agradecidos con México y retribuir con honestidad, profesionalismo y una conducta intachable la inversión que el Estado realizó en su formación. Al encabezar la ceremonia de graduación, el mando naval sostuvo que la nación ha apostado por la preparación de los nuevos oficiales y les recordó que el mayor compromiso será responder con servicio a la sociedad.

“Sean agradecidos con México. La nación ha invertido en su educación, en su formación profesional y en su desarrollo como oficiales. Retribuyan ese privilegio con trabajo honesto, con profesionalismo y con una conducta intachable. La patria sólo necesita una cosa de ustedes: buenos mexicanos”, expresó. Morales Ángeles afirmó que la disciplina, más que la motivación, será la herramienta que sostendrá su carrera militar y los llamó a mantener una preparación permanente. “La motivación es pasajera. La disciplina es la que los levantará en la madrugada, la que los hará entrenar cuando nadie los observe y la que sostendrá su carácter cuando enfrenten la adversidad”, dijo. HISTÓRICA CIFRA DE MUJERES GRADUADAS Durante la ceremonia informó que egresaron 211 ingenieros guardiamarinas: 170 del Cuerpo General, 27 de Infantería de Marina -entre ellos dos cadetes de El Salvador- y 14 pilotos aeronavales. Precisó que la generación está integrada por 138 hombres y 73 mujeres, la cifra más alta de mujeres graduadas en la historia de la Heroica Escuela Naval Militar.

Al concluir, Morales Ángeles afirmó que la grandeza de un oficial no se mide por lo que acumula, sino por lo que entrega a su país. La guardiamarina Isla López Aquino, quien habló en representación de la generación 2022-2026, abrió su mensaje en lengua zapoteca y reivindicó la diversidad de orígenes de los nuevos oficiales. “Soy zapoteca y ésta es mi lengua. En mi hogar aprendí que las primeras palabras no sólo sirven para comunicarnos, sirven para recordar quiénes somos”, expresó al señalar que antes del uniforme cada cadete tenía una historia, una familia y unas raíces.