Remiten a la FGR a ‘La Muñeca’, ligado a crimen de colaboradores de Clara Brugada

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    Remiten a la FGR a ‘La Muñeca’, ligado a crimen de colaboradores de Clara Brugada
    Jovany Santa Cruz Molina, presuntamente relacionado con la célula delictiva que asesinó a dos colaboradores de la Jefa de Gobierno. Cortesía

El presunto delincuente fue detenido el pasado sábado en Yautepec, Morelos, tras trabajos de inteligencia

CDMX.- Jovany Santa Cruz Molina, alias “La Muñeca”, presuntamente relacionado con la célula delictiva que asesinó en mayo de 2025 a dos colaboradores de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, al momento de su captura, a “La Muñeca” le fueron asegurados un arma de fuego, una báscula gramera y una bolsa con dosis de droga.

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El presunto delincuente fue detenido el pasado sábado en Yautepec, Morelos, tras trabajos de inteligencia realizados por la SSPC y autoridades capitalinas.

El 20 de mayo del año pasado, Ximena Guzmán, secretaria particular de Brugada, y José Muñoz, funcionario del Gobierno de la Ciudad de México, fueron asesinados a balazos a plena luz del día sobre Calzada de Tlalpan.

18 DETENIDOS POR EL DOBLE CRIMEN

El pasado 14 de mayo, el Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó que una célula delictiva que opera en la zona metropolitana habría perpetrado el doble homicidio.

Sin embargo, reconoció entonces, aún no estaba claro si la organización criminal cometió el crimen por cuenta propia o lo ejecutó por instrucciones de alguien más.

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Hasta ese momento, agregó, habían sido detenidas 18 personas pertenecientes al grupo delictivo y otra más, que presuntamente participó materialmente en el asesinato, fue ejecutada.

La SSPC federal añadió que corresponderá a la FGR determinar en las próximas horas la situación jurídica de “La Muñeca”.

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