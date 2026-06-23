Pemex y Petrobras firman alianza de producción de hidrocarburos

La petrolera brasileña Petrobras y la empresa mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU), tras semanas de acercamientos, con el propósito de establecer una cooperación estratégica y técnica para evaluar, desarrollar y ejecutar de manera conjunta proyectos en la industria de los hidrocarburos, como el petróleo y gas. La alianza incluye el desarrollo de oportunidades en las áreas de exploración y producción y de procesos industriales, así como el intercambio de experiencias sobre aspectos regulatorios e institucionales del sector.

“Este es un instrumento de cooperación estratégica con un potencial significativo para Petrobras, que puede posicionar a la empresa como socia de Pemex en un escenario de fortalecimiento de la exploración y producción petrolera en México. “Nos interesa la exploración en el Golfo de México, el incremento de la producción en campos maduros y los procesos industriales de refinación, petroquímica y fertilizantes. Sin duda, la alianza entre las dos empresas estatales será beneficiosa para ambos países”, afirmó Magda Chambriard, presidenta de Petrobras, en conferencia de prensa; señalando que hay grandes oportunidades de refinación y petroquímica.

‘ANALIZARÁN OPORTUNIDADES’ EN AGUAS PROFUNDAS Mientras que el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, expresó que la firma del memorándum abre las oportunidades de cooperación para beneficio de las empresas, de los países y de sus pueblos; establece un marco de colaboración estratégica y técnica para evaluar, desarrollar y ejecutar, de manera conjunta, proyectos potenciales e integrales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, para nuevos descubrimientos y para oportunidades de optimización e incremento de producción en aguas profundas, áreas de aceite pesado y extrapesado, campos maduros y potencial presal en el Golfo de México, y en actividades relacionadas con procesos industriales como refinación y petroquímica. En el segmento de exploración y producción, las compañías evaluarán iniciativas orientadas a la revitalización de campos maduros, el reprocesamiento sísmico y oportunidades exploratorias y de desarrollo en áreas de aguas profundas y ultraprofundas, incluyendo activos situados en el Golfo de México.

La asociación también contempla el intercambio de conocimientos técnicos, tecnologías y mejores prácticas, aprovechando la reconocida experiencia de Petrobras en operaciones offshore de alta complejidad. En el área industrial, el memorándum abarca oportunidades de cooperación en refinación, petroquímica, fertilizantes, procesamiento de gas y recuperación de líquidos, eficiencia energética, reducción de emisiones, captura de carbono y producción de combustibles con menor intensidad de carbono, además del intercambio de mejores prácticas relacionadas con la seguridad, la confiabilidad operativa y la protección del medio ambiente.

NO SE LIMITA A BRASIL Y MÉXICO; CON VIGENCIA POR DOS AÑOS Aunado a que enfatizó el director de Pemex que la alianza no se limita a México, ya que dichas empresas latinoamericanas podrían colaborar con África y Brasil El acuerdo tiene vigencia por dos años, con la posibilidad de ser renovado; además, no constituye un compromiso vinculante de inversión ni crea sociedad, consorcio o empresa conjunta entre las partes, señala Pemex en comunicado.

Las oportunidades que se identifiquen podrán ser objeto de negociaciones futuras y dependerán de la firma de instrumentos específicos, considerando los análisis de viabilidad, las aprobaciones de las instancias competentes y las normas de gobernanza aplicables a cada parte, añadió. Por su parte, el director general de Pemex, señaló que la estatal mexicana trabaja para mejorar su flujo de caja y dijo esperar que la asociación con Petrobras produzca resultados concretos “lo más rápido posible”.

Este acuerdo fue firmado en el Senado de Brasil en Río de Janeiro, ante la presencia de directivos ejecutivos de las compañías brasileñas y mexicanas. Luego que el lunes se iniciaran las diversas mesas de trabajo en el país sudamericano, “impulsamos el intercambio de experiencias, el desarrollo de capacidades y la construcción de alianzas estratégicas”, indicó Pemex en su cuenta de X.

SHEINBAUM DESTACA “COLABORACIÓN MUY ESTRECHA” En conferencia matutina de la semana pasada, la Presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que el convenio es el comienzo de una “colaboración muy estrecha” entre las mayores petroleras estatales de América Latina.

Así como contempla el intercambio de conocimientos técnicos, tecnologías y mejores prácticas para aprovechar la experiencia de Petrobras en operaciones offshore de alta complejidad. Previamente, tuvo reuniones con funcionarios de Petrobras en búsqueda de diversificar alianzas regionales en materia energética y la aceleración de la transición a combustibles alternativo. (Con información de El Universal)

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