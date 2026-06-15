Pide Sheinbaum a la FIFA reflexionar sobre costo de boletos durante el Mundial

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la FIFA reflexionar sobre el costo de las entradas a los partidos de la Copa del Mundo. Además, en conferencia, dejó en suspenso dónde verá el partido de México ante Corea del próximo jueves 18 de junio, el cual se realizará en Guadalajara.

“El fútbol debe ser eso, no dividir sino incluir, por eso lo de los boletos tan caros. Todo eso tiene que hacer reflexionar incluso la FIFA... porque está bien que sea un negocio, nadie dice que no debe ser un negocio, pero el fútbol tiene que ser también otra cosa, no sólo debe ser negocio, debe ser un espacio de encuentro, como todos los deportes”, dijo la mandataria. Sobre dónde verá el encuentro, señaló: “todavía no lo tengo definido”. La presidenta aseguró que sostuvo una discusión con su esposo sobre quién es el mejor jugador si Messi o Pelé. “Ayer tenía yo una discusión con mi esposo de que quién ha sido el mejor jugador del mundo. Y él sostiene que es Pelé.

“Y yo le decía, bueno, sí, pero Pelé jugó en otra época, hoy la presión física es distinta. Entonces ya saben, entre Messi y Pelé la discusión de los dos grandes jugadores, grandísimos jugadores. Pero hoy es una preparación física muy distinta a la de hace mucho tiempo”. COMERCIANTES PIDEN APOYOS Sobre si el gobierno dará apoyo a comerciantes del Centro Histórico, quienes aseguran que ante el plantón de la CNTE han tenido pérdidas millonarias; la mandataria indicó que pueden dialogar con la Secretaría de Gobernación, además de que el Fan Fest ha estado abierto y pueden compensarse.

“El Fan Fest está abierto y pues hay varias calles que también ya se abrieron. La Secretaria de Gobernación puede estar ahí hablando con los comerciantes. Los conoce bien porque ella fue Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, entonces conoce muy bien a los comerciantes del Centro histórico y junto con la Jefa de gobierno pueden dialogar”.

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