Toman maestros casetas de La Venta y Palo Blanco de la Autopista del Sol

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    Toman maestros casetas de La Venta y Palo Blanco de la Autopista del Sol
    Los profesores dan paso libre a los automovilistas en las dos casetas, aunque piden una cooperación económica. Cuartoscuro

Las tomas de las casetas forma parte de las nuevas acciones de protesta que acordó la dirigencia de la Coordinadora

Chilpancingo, GRO.-En su tercer semana de paro de labores y protestas para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg) tomaron las casetas de La Venta y Palo Blanco de la Autopista del Sol.

Los profesores dan paso libre a los automovilistas en las dos casetas, aunque piden una cooperación económica.

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Otro grupo de profesores de esta fracción del magisterio disidente tomó la caseta de peaje Iguala-Cuernavaca.

Las tomas de las casetas de las vías de comunicación es parte de las nuevas acciones de protesta que acordó la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) luego que el gobierno federal no dio solución a sus demandas pese a que tuvieron varias mesas de trabajo con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y el Secretario de Educación, Mario Delgado.

ACUERDAN SEGUIR CON EL PARO

Este lunes, los maestros de la Ceteg acordaron mantener el paro de labores pese a que la semana pasada los directivos de las escuelas de educación básica habían avisado que regresarían para impartir clases.

Salones vacíos y escuelas cerradas, se observó este lunes en varios planteles educativos de Chilpancingo que son controladas por la Ceteg.

https://vanguardia.com.mx/noticias/investiga-eu-al-estratega-politico-de-sheinbaum-por-narconexos-de-morena-riva-palacio-JJ21390889

La dirigente de la Ceteg, Elvira Veleces Mejía quien se encuentra en la Ciudad de México encabezando las protestas, les pidió a sus compañeros de Guerrero que refuercen las acciones de protesta.

Veleces Mejía recordó que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene integradas carpetas de investigación contra ella y otros 16 maestros por diversos delitos derivados por las movilizaciones que han realizado en Guerrero.

“Pero pese a todas las carpetas de investigación que nos integren y los delitos que nos fabriquen vamos a mantenernos en la lucha”, advirtió la profesora.

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