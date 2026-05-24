Noticias del fin de semana: Pronóstico de clima; FGR cita a comparecer a Rubén Rocha Moya y consejos para eliminar las chinches

MÉXICO

→ Domingo con lluvias, descargas eléctricas y granizo por próximo Frente Frío al noreste de México : Vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noreste del país, en interacción con la aproximación de un frente frío a la frontera norte de México, generarán lluvias.

→ FGR cita a comparecer a Rubén Rocha Moya, tras ser acusado por EU de tener vínculos con Los Chapitos : A pesar de las denuncias de Estados Unidos, la FGR había declarado que no había pruebas suficientes para proceder con el arresto preventivo.

→ Tras bloqueo en la carretera 57, exobreros de AHMSA son citados en CDMX por el Gobierno Federal : Luego del bloqueo realizado la semana anterior sobre la carretera federal 57, integrantes de la mesa directiva del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA fueron citados en la Ciudad de México por autoridades federales.

INTERNACIONAL

→ Abaten a tirador cerca de la Casa de la Blanca, tras enfrentamiento armado : Los disparos ocurren en paralelo a la negociación de paz entre Irán y Estados Unidos, donde Trump aseguró una gran medida para el estrecho de Ormuz.

→ Un muerto y 21 atrapados en el derrumbe de un edificio en construcción en Filipinas : Un edificio en construcción derruido, donde se cree que había atrapadas varias personas, se ve en la ciudad de Ángeles, en la provincia de Pampanga, al norte de Manila, en Filipinas, el domingo 24 de mayo de 2026.

COAHUILA

→ Trasciende que GM aplicará nuevo reajuste de personal en Ramos Arizpe; dejará de producir la Blazer y camioneta que arma para Honda : A menos de una semana de que General Motors anunciara una inversión de mil millones de dólares para fortalecer sus operaciones en México

→ Arranca la construcción de un nuevo Walmart Supercenter al oriente de Torreón : El proyecto se desarrolla sobre la carretera Torreón-Matamoros, a la altura de la colonia División del Norte, sector que en los próximos meses concentrará una importante actividad comercial.

→ Coahuila suma 85 casos de sarampión; 18 siguen activos : Secretaría de Salud señala que nueve de cada 10 contagios corresponden a personas sin vacuna; no se han reportado defunciones en el estado.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Saraperos derrota 7-1 a Rieleros y rescata el último juego de la serie : Erich Uelmen lanzó seis entradas en blanco y la ofensiva explotó en las últimas entradas con producciones de Oscar Colás, Ramón Ríos y Danny Ortiz.

→ Alejandro Marcovich está en coma y recibe mensajes de apoyo de Saúl Hernández: Tras sufrir un derrame cerebral el músico ex-integrante de la banda Caifanes se encuentra en estado de coma.

→ Unen la tradición y el orgullo a través del baile folklórico con gala de danza en Saltillo : Este sábado 23 de mayo se realizó la presentación ¨Así baila Saltillo¨, evento que conmemoró la unión y el talento de los grupos folklóricos de nuestra ciudad.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Lo que realmente funciona para alejar a las chinches de tu casa antes de que sean plaga : Descubre cómo prevenir y combatir la presencia de chinches en tu casa con las medidas de limpieza, orden y detección avaladas por especialistas de la UNAM.

→ Venta Nocturna Liverpool junio 2026: las mejores ofertas para salvar el regalo del Día del Padre : La segunda Nocturna competirá de frente contra el cierre del Hot Sale 2026, del 25 de mayo al 2 de junio.