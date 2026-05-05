‘Puedes hablar, pero atente a las consecuencias’: alertan sobre nuevas formas de censura en México

CDMX.- La censura en México ya no opera únicamente mediante la violencia directa o las amenazas tradicionales. Ahora se ejerce mediante expedientes judiciales, campañas de desgaste, presión institucional y hostigamiento digital, advirtieron periodistas, académicos y defensores de la libertad de expresión durante la presentación del libro “Cállense. Los nuevos rostros de la censura”. En la mesa participaron Humberto Musacchio, Leopoldo Maldonado, Ana Cristina Ruelas y Denise Dresser, quienes coincidieron en que México atraviesa una etapa de erosión democrática marcada por el debilitamiento de los contrapesos institucionales y por nuevas formas de presión contra el periodismo crítico.

“Ya no es necesario desaparecer a periodistas porque basta con desgastarlos, intimidarlos, multarlos, exhibirlos, obligarlos a disculparse”, afirmó Denise Dresser. La analista sostuvo que “el sistema ya aprendió a censurar con expedientes”, al referirse al uso creciente de procesos judiciales, demandas, sanciones administrativas y campañas públicas de desprestigio contra voces críticas. “Puedes hablar, pero atente a las consecuencias”, resumió Dresser al describir el ambiente que enfrentan periodistas y analistas en el país.

“Lo que digamos los periodistas no es la verdad absoluta, pero la variedad de voces es algo que deberían agradecer los políticos”



Humberto Musacchio, en la presentación de "Cállense".

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Durante su participación recordó el juicio de amparo que promovió contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador luego de ser señalada en repetidas ocasiones desde la conferencia mañanera. Explicó que, aunque obtuvo una resolución favorable respecto al uso de recursos públicos para difamar ciudadanos y periodistas, las dinámicas de presión persisten. Dresser relató además episodios personales de hostigamiento que van desde agresiones verbales en espacios públicos hasta amenazas dirigidas a su familia.

“Ya no miro a la gente a los ojos cuando camino en la calle porque nunca sé si va a venir una felicitación o una agresión”, expresó. Por su parte, Ana Cristina Ruelas, especialista Sénior de Programa de la UNESCO, enfocada en la libertad de expresión, alertó que el deterioro democrático y la destrucción de pesos y contrapesos están generando un “mecanismo sistémico de censura”. Señaló que actualmente los periodistas enfrentan múltiples formas de silenciamiento, desde violencia digital hasta mecanismos legales y administrativos que inhiben la libertad de expresión.

“Que el 72% de las poblaciones no vivan en democracia no es casual...”: @anaruelas, en la presentación del libro CÁLLENSE...@article19mxca @UNESCO_es pic.twitter.com/IELXJHhpix — Carlos Alberto Arredondo Sibaja (@sibaja3) May 6, 2026

“Estamos viviendo un estado de censura que se va expandiendo”, afirmó. Ruelas sostuvo que el nivel de autocensura mundial vive uno de sus momentos más altos desde la Segunda Guerra Mundial y advirtió sobre la pérdida de confianza pública hacia los medios de comunicación.

Según explicó, el problema se agrava en un contexto donde cada vez más personas recurren a herramientas de inteligencia artificial para informarse, desplazando parcialmente al periodismo como actor central en la construcción del conocimiento público. Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, consideró que México atraviesa una transición desde la violencia física y letal contra periodistas hacia formas más sofisticadas de persecución institucional. Explicó que durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto predominó la violencia física, mientras que en el gobierno de López Obrador se consolidó la estigmatización desde el poder y actualmente comienza a observarse una etapa de judicialización de la censura.

“Lo que vemos desde UNESCO es que el sistema de pesos y contrapesos que solía proteger a la libertad de expresión se está destruyendo.



El nivel de autocensura que se vive es del 63% más que hace 12 años, cuando surgieron las instituciones autónomas que estaban ahí para proteger... pic.twitter.com/13ejRE2Pub — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) May 6, 2026

“Estamos viendo la institucionalización de la censura”, afirmó. Maldonado señaló que actualmente proliferan procesos relacionados con violencia política de género, terrorismo, lavado de dinero y otras figuras jurídicas utilizadas contra periodistas y medios críticos.

El director de Artículo 19 vinculó este fenómeno con el debilitamiento de los contrapesos democráticos y con la nueva configuración del Poder Judicial tras la reforma impulsada por Morena. En tanto, Humberto Musacchio defendió la necesidad de mantener la resistencia periodística frente a las presiones políticas y recordó que la libertad de expresión nunca ha sido una conquista definitiva.

“Lo que digamos los periodistas no es la verdad absoluta, pero la variedad de voces es algo que deberían agradecer los políticos.



Porque una versión de líneas cruzadas debería permitir a un buen gobierno tomar buenas decisiones. Sin embargo, parece que no es así.



Nuestra... pic.twitter.com/pKC8NmDI9F — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) May 6, 2026

“Nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí”, expresó el periodista, quien recordó décadas de lucha por mayores libertades informativas en México. Musacchio advirtió que el periodismo enfrenta hoy una doble crisis: la presión política y la crisis de confianza pública hacia los medios.

A lo largo del encuentro también se discutió la erosión democrática en México, el debilitamiento de organismos autónomos, la polarización política y el papel del periodismo frente a campañas de desinformación. Los participantes coincidieron en que el debilitamiento de la prensa crítica representa un riesgo directo para la democracia y para la capacidad de las sociedades de sostener un diálogo público libre.

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