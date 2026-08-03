Reanuda Corte sesiones; presume baja en rezago

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    Reanuda Corte sesiones; presume baja en rezago
    En la sesión de este lunes, seis de los ocho integrantes presentes leyeron un mensaje. SCJN

Los Ministros y Ministras elogiaron el trabajo del tribunal electo por voto popular que inició funciones en septiembre de 2025

CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este lunes su segundo periodo de sesiones del año, con una inédita serie de discursos de Ministros y Ministras, que elogiaron el trabajo del tribunal electo por voto popular que inició funciones en septiembre de 2025, y ofrecieron imparcialidad y rigor técnico para la defensa de los derechos humanos.

Las sesiones solemnes de apertura de periodo solo incluían un breve informe de la Comisión de Receso, y, en ocasiones, un mensaje del Presidente en turno sobre los asuntos relevantes que podrían resolverse en los siguientes meses.

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En la sesión de este lunes, seis de los ocho integrantes presentes leyeron un mensaje.

El presidente Hugo Aguilar dijo que, en 10 meses de labores de la nueva integración, el Pleno ha resuelto 2 mil 243 asuntos, y que solo están pendientes 56 de los mil 471 expedientes que heredaron de la anterior integración.

Aguilar agregó que cada ponencia tiene en promedio 54 asuntos en estudio, en contraste con 147 que había hace un año, pero no informó cuál ha sido el ingreso de nuevos expedientes.

DESTACAN VIAJES

El Ministro dijo que visitó varias regiones del país durante el receso, y que hay ánimo de construir con la Corte una justicia real, verdadera y cercana al pueblo.

“A los empresarios, a los periodistas, a las mujeres, a los trabajadores, a las personas con discapacidad, a los pueblos indígenas y afromexicano, les reitero que seguiremos haciendo del diálogo nuestra mayor herramienta para la construcción de soluciones”, afirmó.

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A las voces que auguran el fracaso o apuestan a la confrontación, Aguilar los invitó a sumarse al trabajo de la Corte, pero rechazó las críticas que parten de la descalificación o la discriminación.

OFRECEN IMPARCIALIDAD

La Ministra Lenia Batres dijo que la reforma judicial era indispensable, y afirmó que la Constitución privilegia el bienestar colectivo y el desarrollo económico con rectoría del Estado.

Batres destacó que, pese a las discusiones, el 80 por ciento de los asuntos han sido aprobados por consenso.

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“Transitamos hacia una época histórica de servicio a nuestra patria, en la que la independencia judicial significa actuar con responsabilidad, con la conciencia de que la justicia es una labor compartida con los otros Poderes de la Unión, con los que no solo es deseable, sino indispensable, dialogar”, agregó.

ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD JURÍDICA

También afirmó que ahora todos los casos se discuten en audiencia pública, mientras que antes solo era el 5 por ciento, en alusión a que las dos Salas de la anterior Corte debatían en privado y votaban en público.

“Podemos resolver con rigor desde la pluralidad de un tribunal Constitucional”, dijo Loretta Ortiz, antes de rendir el informe de la Comisión de Receso.

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Por su parte, Yasmín Esquivel dijo que la Corte vela en todo momento, sin filias ni fobias, porque prevalezcan el Estado de Derecho y la seguridad jurídica.

“Tenemos el honor de funcionar como piezas claves de esa gran maquinaria que es el Poder Judicial Federal”, dijo Giovanni Figueroa, quien describió a la Corte como “la conciencia jurídica de nuestro país”.

“Esta Corte está en un punto de inflexión histórico”, sostuvo Irving Espinosa. El Ministro dijo que el momento demanda no sólo rigor técnico, sino un coraje institucional inquebrantable.

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